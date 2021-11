"Dangerous" de Michael Jackson a 30 ans : pourquoi c’est un album charnière dans l’histoire de la musique et la carrière du King of Pop

La première séquence de morphing montre un enchaînement de visages d’origines différentes illustrant le propos de la chanson : "On s’en fout si tu es noir ou blanc". Elle dure 45 secondes. Il a fallu six mois pour la finaliser.

Le morphing consiste à enchaîner plusieurs images ou vidéos sans coupure, en les juxtaposant dans une sorte d’animation fluide et dynamique. Le film "Terminator 2" avait déjà utilisé cette technique à sa sortie en juillet 1991 dans les cinémas. "Black or White" est le premier clip à y avoir recours et a la partager avec le grand public.

Michael Jackson a fait de "Thriller" un clip culte de 14 minutes mêlant danse, horreur et ascensions dramatiques. De "Bad": une version "ghetto" de West Side Story. Il fera de "Black or White" un concentré de prouesses informatiques. Réalisé par John Landis ("Thriller", "Le Loup-garou de Londres"…), le clip est principalement connu pour ses deux séquences de morphing . C’est du jamais vu (ou presque) à cette période.

"Black or White" annonce surtout la sortie de "Dangerous", le nouveau CD de Michael Jackson attendu dans les bacs (comme on disait alors) le 26 novembre suivant. Un disque vendu à plus de 30 millions d’exemplaires et charnière à plus d’un titre dans la carrière de Michael Jackson. Le produit révolutionne aussi la musique et son industrie. Voici les principales raisons.

Les téléspectateurs ne seront pas déçus : comme avec "Thriller" ou "Smooth criminal", Michael Jackson propose un court-métrage musical de onze minutes avec en "guest stars", les Simpson et Macaulay Culkin ("Maman, j’ai raté l’avion"). Audience explosée et buzz réussi !

14 novembre 1991, au temps où internet, Youtube et TikTok n’existaient pas. C’était il y a trente ans, lorsque la télévision était le média tout puissant. Ce jour-là, des millions de personnes dans le monde (500 millions selon les estimations dans 27 pays) sont simultanément rivées devant leur petit écran pour découvrir "Black or White", le nouveau clip de Michael Jackson . L’artiste marque son grand retour après plusieurs années d’absence et le succès planétaire de l’album "Bad" sorti en 1987 et "Thriller", le disque le plus vendu de tous les temps, publié en 1982.

Cette pochette a une signification, voire plusieurs. Et si le message principal que voulait transmettre Michael Jackson avait été le suivant : "Je suis la star la plus connue au monde mais le show-business n’est qu’un cirque et une ménagerie".

Réalisée par Mark Ryden , l’œuvre nous emmène dans un cirque avec au-dessus des yeux, la tête d’un chimpanzé, des éléphants de part et d'autre, un chien en monarque et un volatile en reine, des colonnes humaines, le visage de P.T. Barnum, le créateur du célèbre cirque Barnum, un Michael Jackson enfant et un squelette vivant (allusion à celui d’Elephant Man que Michael Jackson voulait prétendument acquérir) dans une attraction de foire… Au centre de ce tableau coloré, un décor industriel sombre et peu accueillant.

Parce que "Dangerous" popularise un courant musical peu connu en Europe

Après avoir demandé au génie du jazz Quincy Jones de produire ses albums "Off the Wall" (1979), "Thriller" (1982) et "Bad", Michael Jackson décide de rompre avec celui-ci pour se tourner vers la jeune génération. Teddy Riley, compositeur de 22 ans, se voit confier par Jackson la réalisation de plusieurs morceaux de "Dangerous".

Teddy Riley est inconnu ou presque en Europe. Mais aux Etats-Unis, c’est déjà quelqu’un. On lui doit un courant musical qui cartonne chez les jeunes afro-américains : la New Jack Swing, mélange de r’n’b, funk et hip-hop. Les tubes qu’il a réalisés se nomment "Her" de Keith Sweat, "My prerogative" de Bobby Brown ou encore "Groove me" et "Wanna get wit u" avec son propre groupe Guy.

La barre est haute lorsqu’il entre en studio avec Michael Jackson. Mais ça matche : la fougue de Riley et le perfectionnisme de Jackson donnent naissance à sept des 14 plages de "Dangerous", de l’envoûtant "Remember the time" au sensuel "In the closet" au percutant "Jam" au sombre morceau éponyme "Dangerous".

L’album est un laboratoire techno dans lequel le duo va incorporer de vrais bruits de mécanique comme sur "She drives me wild". Riley va également convaincre l’auteur de "Billie jean" de s’essayer au rap, lui-même comme sur "Jam" et "Can’t let her get away" ou en invitant des pros (Heavy D, Aqil Davidson…).

Moins fréquente : la combinaison du rock (avec le solo du guitariste Slash des Guns N’Roses) et de la funk sur "Why you wanna trip on me" dans laquelle Michael Jackson demande à ses détracteurs de s’occuper de la faim dans le monde, des épidémies et de l’analphabétisme plutôt que de sa propre personne et ses excentricités.

Si les musiques rap et r’n’b ont envahi le monde à partir des années 90, on le doit à Michael Jackson et à Teddy Riley. Fort de son travail sur "Dangerous", Riley formera et influencera ceux qui deviendront les plus prolifiques beatmakers de la musique pop/r’n’b des années 1990, 2000 et 2010 : Pharrell Williams (Jay Z, Snoop Dogg, Justin Timberlake, Britney Spears…), Rodney Jerkins (Whitney Houston, Jenifer Lopez, Beyonce, Justin Bieber, Toni Braxton…) et Timbaland (Madonna, Missy Elliott, Aaliyah, Nelly Furtado…).