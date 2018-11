DAB+: qu'est-ce que cela va changer pour moi, auditeur?

A partir de ce jeudi, vous pourrez écouter certaines de vos chaînes radio préférées en DAB+ ("Digital audio broadcasting", soit une diffusion numérique, de meilleure qualité). Du moins si vous possédez un récepteur adapté.

Dans les prochaines années, les stations de radio arrêteront progressivement d'émettre en FM.

Le DAB+ a plusieurs avantages: l'offre de programmes est plus étendue qu'en FM, des informations complémentaires seront envoyées par exemple: le nom de l'émission, la photo de l'animateur, la pochette du disque diffusé etc), une diffusion de meilleure qualité, moins de rayonnement électromagnétique...

>>> Consultez notre site sur le DAB+

Bon, d'accord, c'est très bien tout ça. Mais en pratique, comment écouter ma chaîne préférée en DAB+? Voici quelques réponses...

Quelles sont les chaînes radio qui sont disponibles en DAB+ ?

A Bruxelles et en Wallonie, vous pouvez déjà écouter en DAB+ tous les réseaux privés et toutes les radios de la RTBF : Antipode (Bruxelles et Brabant wallon), Bel RTL, Classic 21, DH Radio, FUN Radio, La Première, Nostalgie, Maximum FM (Liège), Must FM (Namur et Luxembourg), NRJ, Pure, Radio Contact, Sud Radio (Hainaut), Tarmac et Vivacité. Ainsi que BRF 1 (radio de la communauté germanophone).

Cette offre sera prochainement enrichie de nouvelles radios qui n’existent pas en FM, lorsque les radios privées recevront de nouvelles autorisations DAB+.

Par contre, les radios de la RTBF ne seront bientôt plus disponibles en Flandre.

Quel appareil est nécessaire pour écouter le DAB+?

Il faut un récepteur ou autoradio compatible avec le DAB+. La plupart des récepteurs vendus en magasin sont aujourd’hui compatibles DAB+, de même que les autoradios des nouveaux véhicules mis sur le marché.

Si votre voiture n'est pas encore équipée DAB+, rien n'est perdu : il vous suffit, soit de faire équiper votre voiture d’un autoradio DAB+, soit d’acquérir un adaptateur qui rend votre autoradio compatible.

Comment procède-t-on à une recherche de radios ?

Avec le DAB+, plus besoin de faire une recherche manuelle de fréquence pour écouter votre radio. Vous trouverez tous les programmes disponibles grâce à la fonction recherche (aussi appelée scan. La manière de lancer une recherche peut varier d’un appareil à l’autre). Les radios apparaissent généralement par ordre alphabétique.

Il est conseillé d’effectuer régulièrement une recherche, car certains récepteurs ne mettent pas automatiquement à jour les nouvelles stations.

Combien ça coûte ?

Le DAB+ est une technologie de diffusion de la radio qui ne nécessite ni abonnement ni connexion à internet (ni wi-fi, ni 3 ou 4G), car le DAB+ est un technologie "broadcast" diffusée indépendamment d’internet. C’est un de ses avantages d’être gratuit, anonyme et disponible partout.

Il faudra cependant vous équiper d'un récepteur ou d'une autoradio adaptée. A l’achat, selon ses fonctionnalités et son niveau de finition, il faut compter de l’ordre de 20 à quelques centaines d’euros pour un récepteur DAB+.

Le prix des autoradios DAB+ varie de 0 (si la voiture en est équipée d’origine) à plusieurs centaines d’euros, selon la marque et le modèle de voiture.