DaarDaar organise un match d'impro bilingue à l'occasion de la fête de la Communauté flamande

DaarDaar, le site Internet qui traduit la presse flamande en français, fête ses quatre ans d’existence. Pour fêter son anniversaire, l'équipe de DaarDaar va à nouveau créer des ponts entre les communautés le 11 juillet prochain : un match d’improvisation bilingue.

La date n'a pas été choisie par hasard: le 11 juillet, c'est la Fête de la Communauté flamande. À cette occasion, DaarDaar réunit sur une même scène les ligues d’impro francophone et néerlandophone: la Ligue d’Improvisation Belge et la Belgische Improvisatie Liga (la LIB et la BIL). Le ring se trouvera sur la scène du Petit Théâtre Mercelis, à côté de la place Fernand Cocq à Ixelles. Les équipes s’affronteront sur des thèmes qui sentent bon la belgitude.

Jouteurs, arbitre, savates, musique d’ambiance : tout y sera pour se plonger dans l’univers de l’improvisation. Et ce, dans deux langues.