D6bels Music Awards: épilogue ce vendredi en direct sur La Deux

L'événement sera transmis en direct sur La Deux à partir de 20h25 : ce vendredi c'est la troisième édition des D6bels Music Awards. Au cours de cette cérémonie, des artistes de la Fédération Wallonie Bruxelles seront récompensés. A la différence d'événements du même type, c'est le public qui a voté pour ses artistes préférés en FWB. Rudy Léonet, coordinateur pop culture à la RTBF, précise que "aux Victoires de la musique en France par exemple, c'est un milieu de professionnels qui vote. Ici, c'est un vote qui est public". Pour les D6bels Music Awards, le vote des professionnels intervient également, mais en tout début de processus, lorsque la liste des personnes éligibles est encore la plus large.

Dix catégories qui comprennent chacune quatre artistes ou groupes

C'est une nouveauté cette année : les artistes sont répartis dans dix catégories qui sont le meilleur album, le meilleur artiste solo féminin ou masculin, le meilleur groupe, la catégorie dance & électro, hip-hop, chanson française, pop, rock & alternatif et enfin le meilleur hit (pour lequel les spectateurs pourront voter en direct par sms, au cours de la cérémonie). Certains noms sont cités dans plusieurs catégories, et parmi ceux-ci l'on retrouve Roméo Elvis, Loïc Nottet, Blanche, Damso, Mélanie De Biasio ou bien Caballero et JeanJass.