D'Anderlecht à Paris : Tawsen, la nouvelle voix de la pop-raï belge

"Tout cela, c’est beaucoup de chances et beaucoup de travail. Il faut essayer de jouer les bonnes cartes. Grâce à l’équipe qui m’entoure, j’ai pu avoir des premières parties, j’ai pu me produire seul sur scène, j’ai pu être invité sur "Clique", grâce aussi aux réseaux sociaux – quand on publie quelque chose sur Internet, sur Instagram, on n’a plus beaucoup de contrôle sur la suite des choses. Je me souviens : j’étais dans le métro et on m’appelle pour me dire que je vais faire l’émission. J’étais dans un état de panique. Il y a de la persévérance derrière tout ça et beaucoup de chances, comme je l’ai dit. Des artistes font de la musique depuis des années et n’ont malheureusement toujours pas eu le peu de choses que j’ai aujourd’hui. Dès lors, je préfère dire que je suis quelqu’un de chanceux plutôt que de dire que je suis quelqu’un d’expérimenté ou qui a travaillé énormément en comparaison à d’autres artistes."

"Il débute quand j’avais 18 ans, j’étais en sixième secondaire, quelque temps avant de réussir mon CESS. J’ai commencé avec un groupe d’amis, dans une maison de jeunes, qui avait fait appel à moi pour faire des refrains sur une chanson. Je chantais en fait déjà, mais en classe. Ce groupe n’a pas poursuivi mais des connaissances et des gens du milieu de la musique qui avaient entendu ce que je faisais me poussaient à poursuivre. J’étais aux études, en communication. Du coup, j’ai décidé de continuer avec un ami beatmaker/compositeur Goldo et de me lancer tout seul, sans structure, avec pour seul apport financier, le montant de ma bourse scolaire. Je réalisais mes clips tout seul, grâce à mes connaissances vidéo acquises pendant mes cours. Tout a donc commencé avec des potes qui t’invitent dans une maison de jeunes à des concerts à Paris."

Les deux premières chansons qui vous font connaître à Bruxelles, ce sont "Rester" et "Aucun remords". L’un propose un clip tourné façon VHS. Dans l’autre, vous chantez en italien. Pourquoi l’italien ?

"Je suis né en Italie, j’ai grandi en Italie et je suis arrivé en Belgique à la fin de l’année 2008. Chanter en italien, c’était ma manière d’être différent des autres, outre le fait d’utiliser ma voix plutôt que le côté rap. Je voulais mélanger l’italien, l’arabe, proposer quelque chose de plus hybride, de plus cool. C’est, je pense, ce côté différent – et la chance – qui m’a permis d’être là où je suis aujourd’hui. On dit souvent que l’Italien est la langue de l’amour. Pourquoi j’aime le thème de l’amour mélancolique ? J’ai commencé comme ça. J’aime bien m’exprimer, sans avoir peur de passer pour un mec sentimental ou fragile. C’est la manière la plus facile d’écrire pour moi. Mais je pense que cela parle à beaucoup de monde. Ce sont les retours que je reçois de certaines personnes qui me disent que mes chansons décrivent totalement ce qu’elles vivent à un moment. Par ailleurs, j’ai décidé de proposer une trilogie d’EPs dans lesquels je m’exprime très ouvertement. Ces EPs proposent autre chose mais j’aime beaucoup l’univers de l’amour mélancolique."

A vos débuts, vous parvenez rapidement à vous faire connaître, notamment via les réseaux sociaux. C’est ce qui vous permet de vous retrouver dans "Le Cercle" avec Sofiane, Caballero & JeanJass, Roméo Elvis ?

"Il n’était pas prévu que je fasse 'Le Cercle'. Pour l’anecdote, trente minutes avant le tournage, j’étais dans ma chambre, en pyjama. Soudain, on m’appelle et on me propose de faire 'Le Cercle' (NDLR : une séquence très suivie sur les réseaux sociaux, qui a pour but de présenter de jeunes talents). Bien sûr que oui ! Ces occasions, il ne faut pas les rater. Ma carrière musicale ne va peut-être pas durer longtemps. Donc, je préfère en profiter un maximum et réaliser un maximum de projets. Je ne veux pas me priver de certaines expériences. En répondant présent à chaque fois, cela crée aussi de nouvelles occasions. C’est ce qui me permet également de signer chez Universal. J’avais déjà été contacté par le passé. Mais étant jeune, je ne voulais pas me jeter tout de suite dans ce monde. Lorsque j’ai rencontré ma manageuse (NDLR : Anissa), signer dans une maison de disques, dans un label était une sorte d’évidence. Il fallait juste trouver le bon moment et les bonnes personnes. Signer auprès d’une grosse maison de disques, cela peut faire peur. Ce qui fait peur aussi, c’est qu’en tant qu’artiste belge, on est vite à la mode. Chaque maison de disques française veut son artiste belge. Je ne voulais pas être cet artiste belge là. Ici, en ce qui me concerne, les relations humaines ont beaucoup joué."

Angèle, Damso, Maurane, Stromae… Et avant eux Jacques Brel ou Annie Cordy. Ces artistes belges ont percé en France. Ce sont des modèles ?

"Ces artistes m’inspirent beaucoup. J’ai bien entendu des préférences pour Jacques Brel, Stromae, Damso, Hamza, Angèle. Je me reconnais dans certaines de leurs chansons. L’idée pour moi est de faire aussi bien que certains. S’ils ont réussi à le faire, nous pouvons aussi le faire. Je fais partie d’une nouvelle génération d’artistes belges qui doit prouver que ce n’est pas juste un effet de mode, que je ne suis pas un chanceux sur onze millions. Leur carrière m’inspire beaucoup et j’espère pouvoir apporter ma pierre à l’édifice, aussi humblement que je puisse le faire."

Vous saisissez toutes les occasions. Mais vous donnez aussi l’image de quelqu’un de fragile, de pas sûr de lui. Vous avez un jour écrit sur les réseaux sociaux, avant une première partie de Disiz : "J’espère que je ne vais pas être trop nul !"

"(Rires) Je ne pense pas que c’est de l’humilité. C’est juste que je me pose beaucoup de questions. D’ailleurs, ce soir-là, pour cette première partie qui devait avoir lieu au Zénith de Paris – ce qui n’est pas rien -, Disiz m’a envoyé un long message privé qui m’a touché, me disant que je devais être sûr de moi, confiant, que je ne devais pas afficher ma peur… Je ne dis pas : je ne suis pas confiant. C’est juste que, quand je crée ma musique, mes visuels, je contrôle tout. C’est moi le boss. Dès que l’on partage cela avec son public, on ne contrôle plus rien. On peut tenter de diriger le mouvement. Mais si le public n’adhère pas, on ne peut rien y faire. C’est dans ces moments-là que je peux éprouver une certaine peur. Je ne veux pas crier que je suis le meilleur, parce que si ça foire, si le public n’aime pas, tu vas t’effondrer."