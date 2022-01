Cyberattaque massive contre l'Ukraine : l'Union européenne condamne

Plusieurs sites gouvernementaux ukrainiens ont été la cible vendredi d’une cyberattaque de grande ampleur, une agression non revendiquée dans l’immédiat qui s’est produite dans un contexte de vives tensions entre Kiev et Moscou.

L’Ukraine et ses alliés Occidentaux ont accusé à de maintes reprises Moscou de mener des attaques informatiques contre leurs sites et infrastructures, ce dont la Russie se défend.

Les sites de ministères, dont celui des Affaires étrangères et celui des Situations d’urgence, étaient inaccessibles vendredi matin, a constaté l’AFP.

Avant que le site du ministère des Affaires étrangères ne soit rendu inaccessible, un message menaçant avait été publié par les auteurs de la cyberattaque sur sa page d’accueil en ukrainien, en russe et en polonais.

"Ukrainiens, prenez peur et préparez-vous au pire. Toutes vos données personnelles ont été téléchargées sur le Web", pouvait-on lire, selon un correspondant de l’AFP. Ce message était accompagné de plusieurs logos, dont un drapeau ukrainien barré.

"Le site officiel du ministère de l’Education et des Sciences est provisoirement fermé à cause de l’attaque globale qui s’est déroulée dans la nuit du 13 au 14 janvier", a annoncé ce dernier sur sa page Facebook.

"Aucune fuite de données personnelles"

Aucune "fuite de données personnelles" n'a été constatée dans l'immédiat, ont annoncé les services de renseignement du pays, assurant que les pages concernées seraient rétablies sous peu.

"Des messages provocateurs ont été affichés sur les pages d'accueil de ces sites, mais le contenu desdits sites n'a pas été modifié et aucune fuite de données personnelles n'a eu lieu, selon les informations disponibles", a indiqué le SBU dans un communiqué. "Une grande partie des ressources gouvernementales ayant été affectées ont déjà été rétablies, et les autres seront de nouveau accessibles très bientôt", ont-ils ajouté. Selon les services, les autorités ont en outre suspendu le fonctionnement d'autres sites gouvernementaux, "afin d'empêcher la diffusion des attaques" et pour "localiser le problème".

L'Union européenne condamne

L'Union européenne condamne la cyberattaque menée vendredi contre plusieurs sites gouvernementaux ukrainiens et mobilise tous sses moyens pour aide Kiev, a annoncé à Brest le chef de la diplomatie européenne.

"Nous avons convoqué une réunion d'urgence des ambassadeurs du comité politique et de sécurité de l'UE pour voir comment on peut agir et quelle assistance technique, apporter à l'Ukraine", a précisé Josep Borrell qui préside une réunion informelle des ministres des affaires étrangères de l'UE à Brest (Ouest de la France).

"L'attaque ne peut être imputée, car on n'a pas de preuve, mais on peut imaginer" qui est derrière, a souligné Josep Borrell.

"C'est exactement le genre de chose que nous craignons, ce genre de cyberattaques hybrides", a déploré la ministre suédoise Ann Linde. "Nous devons voir qui en est responsable et être très fermes dans notre réponse", a-t-elle insisté.

L’Ukraine a plusieurs fois été la cible de cyberattaques ces dernières années, notamment en 2017 contre plusieurs infrastructures critiques et en 2015 contre son réseau d’électricité.