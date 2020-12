Culture : "Le spectacle vivant n’est pas menacé mais il évolue", indique Fabrice Murgia, directeur du Théâtre National de Wallonie-Bruxelles

L’année 2020 aura été exceptionnelle à bien des égards et l’épidémie du coronavirus aura affecté le quotidien et la réalité de chacun. Pour la culture, le spectacle vivant ou encore le cinéma, l’année 2020 a été placée sous le signe de la mise à l’arrêt. Entre la fermeture des salles, l’annulation des festivals et des concerts c’est un pan de l’économie aussi qui a été mis à l’arrêt. Aujourd’hui, se pose la question de l’impact qu’aura cette période sur le secteur à l’avenir.

Impacts du numérique sur la création culturelle ?

Fabrice Murgia est auteur, metteur en scène et directeur du Théâtre National de Wallonie. Pour lui, "l’injonction à se réinventer", le fait de devoir se tourner sans cesse vers le numérique aura un impact mais il devrait être différent d’un secteur à l’autre.

En effet, la fermeture des salles de théâtre, de cinéma, de concert a poussé les professionnels du secteur à se diriger vers le numérique. Pour le metteur en scène, pour ce qui est du spectacle vivant, le streaming "ne permet pas de donner à voir. Je viens de faire un opéra en streaming mais personne ne le regarde. Je pense que les gens vont se ruer dans les pièces de théâtres […] Certaines personnes regardent en streaming, mais vous savez on a des messages de gens qui nous disent 'je suis tellement seul j’ai besoin de spectacles pour vivre' et je ne pense pas que le streaming console ces personnes. Par contre il y a d’autres spectacles qu’il faut explorer qui m’apparaissent bien plus propices à la période. […] Je pense par exemple la question des pièces radiophoniques, audio en direct, le Théâtre National va peut-être se déployer une application là-dessus mais on ne va pas monter des spectacles comme si on y était".

Si le numérique offre des opportunités de création, il ne se prête pas à l’ensemble de la culture. Et si "l’injonction à se réinventer peut être pénible", pour Fabrice Murgia il y a de l’espoir pour le spectacle vivant. "Le théâtre a traversé les dictatures, les guerres, dans les camps de concentration, quand c’est possible il y a eu des petites troupes de théâtre amateures. Le spectacle vivant n’est pas menacé mais il évolue".

Des différences pour les secteurs artistiques

Mais, est-ce que l’expérience utilisateur, autrement dit la façon dont le public consomme la culture va changer au lendemain de la crise sanitaire ? Pour Fabrice Murgia, cela dépend des secteurs. Pour le spectacle vivant, "je ne pense pas que cela va changer pour le spectacle vivant parce que ça fait quelques milliers d’années que le théâtre de manière pérenne mais je pense plutôt au cinéma".

Quid des plateformes numériques ?

Les plateformes de diffusion telles que Netflix, Disney + ou encore Amazon ont en effet connu un boom pendant les confinements. Un moyen pour les gens de garder un lien avec le cinéma. Mais la question de savoir quels pourraient être les impacts sur la façon dont on consomme le cinéma est importante.

"Est-ce que bientôt ce sera un acte de résistance d’aller voir un film en grand ? Est-ce qu’on va continuer à acheter notre bouquin chez le libraire du coin ?", s’interroge le directeur du Théâtre National. "Aujourd’hui, d’importants studios décident de sortir des bijoux du cinéma directement sur les plateformes alors comment fera-t-on plier ces grosses industries ? En France par exemple, on parle de faire en sorte que les plateformes investissent 20 à 25% de leurs chiffres d’affaires dans la production du cinéma français. Où en est-on en Belgique ? On parle de quelque chose comme 6%. Ça par exemple, c’est quelque chose dont il faudra se saisir au tournant".

La culture : une économie

En Belgique, le secteur culturel concerne 250.000 personnes et 5% du PIB du pays. C’est une économie. Et pourtant, là encore, la réalité de l’un n’est pas celle de l’autre. "Ce qui est vraiment catastrophique ce sont les gens qui passent entre les mailles", rappelle Fabrice Murgia. Le directeur explique que pour lui, le fait d’être subventionné est une aide précieuse. Il s’agit de faire tourner une entreprise en ces temps pour le moins difficiles et "on est beaucoup dans la culture subventionnée à être protégés par des CDI. Et il faut se dire les choses en face aussi : ces annulations de spectacles ont généré des non-dépenses, parce qu’on est subventionné donc on a pu se déployer en faisant des festivals, en donnant du travail aux artistes. La question c’est aujourd’hui comment donner du travail avec cet argent qui finalement n’a pas été dépensé, comment engager des gens", explique le directeur.

Mais pour beaucoup, la réalité est autre : "beaucoup sont freelance et comptaient sur les festivals pour pouvoir faire une partie de leur salaire", dépeint Fabrice Murgia.