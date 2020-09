Culture : décès du dessinateur argentin Quino, le créateur de Mafalda

"Quino est mort. Toutes les bonnes personnes du pays et du monde entier le pleureront", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Quino, le 12 janvier 2015 - © ALEJANDRO PAGNI - AFP

Entré à l’école des Beaux-Arts de Mendoza à 13 ans, la région argentine qui l’a vu naître le 17 juillet 1932, ce fils d’Andalous avait tôt arrêté ses études pour se consacrer à sa passion : illustrateur d’humour.

Sa plus célèbre création, l’irrespectueuse Mafalda (publiée pour la première fois en 1964), deux points pour les yeux et une petite boule en guise de nez, est la fille d’une femme au foyer et d’un agent d’assurances argentins totalement dépassés par sa maturité.