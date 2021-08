Cuisiner à bord avec Corto – Cuisine et bande dessinée

Je vais sacrifier à cette mode des top chefs et compagnie, oui, mais avec un livre qui, de recette en recette, nous donne l’envie de redécouvrir une des bd mythiques du neuvième art ! Je veux parler de Corto Maltese.

Il est vrai que bien des auteurs littéraires laissent, dans leurs livres, des traces plus ou moins discrètes de ce que sont leurs goûts culinaires. On peut penser, par exemple, à Simenon, ou à Pieter Aspe. Ce n’est pas vraiment le cas avec Hugo Pratt. Mais l’auteur de ce livre, Michel Pierre, a contourné cet obstacle avec intelligence et… plaisir ! Il a simplement imaginé, au travers des âges de Corto et des lieux qu’il a hantés, une sorte de bible gastronomique extrêmement variée.

" Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ", cette formule bien connue est ici complètement appropriée. Parce que le but, malgré tout, de ce livre, c’est de chercher, grâce au plus naturel des quotidiens, qui était Corto Maltese… Ce que furent ses goûts culinaires, ce qu’ils auraient pu être en tout cas, et les ancrer, ainsi, dans les péripéties flibustières de son existence.