Critiques envers Trump, vie privée, Michelle Obama sort un livre confession (vidéos)

Les mémoires de l'ex-première dame Michelle Obama sont publiées ce mardi à 3 millions d'exemplaires aux USA. La promotion est grandiose. L'ancienne "First Lady" va notamment s'exprimer dans des stades et dans des salles de concerts. Des extraits ont déjà filtré, et font d'ores et déjà parler d'eux...

Dans ses mémoires, Michelle Obama joue cartes sur table. Elle se confie sur ses difficultés à tomber enceinte, ses problèmes de couple, sa fausse couche et ses recours aux fécondations in vitro pour ses filles Sasha et Malia.

Elle y parle également de son désintérêt de la politique. Dans "Becoming" ("Devenir") -le titre de son livre- la page 353 fait couler déjà beaucoup d'encre. Michelle Obama évoque l'impossibilité pour elle de pardonner à Donald Trump après la polémique sur la citoyenneté de son mari.

Trump est l'un de ceux à avoir suggéré, à plusieurs reprises, que l'ancien sénateur de Chicago était né au Kenya et non aux Etats-Unis. C'était "fou et mesquin, bien sûr. Le sectarisme et la xénophobie sont à peine dissimulés", tacle la première "First Lady" noire de l'histoire américaine.

"Donald Trump, avec ses insinuations bruyantes et irresponsables, a mis en danger ma famille. Et pour ça, je ne lui pardonnerai jamais." La native de Chicago se dit surprise que tant de femmes américaines aient voté pour le "misogyne" Trump, plutôt qu'Hillary Clinton en 2016.

Michelle Obama, 54 ans, ne cache pas le choc ressenti lorsqu'elle a entendu l'enregistrement de Donald Trump dans lequel il se vantait de pouvoir "attraper les femmes par la chatte". Elle évoque alors son "corps (qui) tremblait de colère".

La réponse du président républicain n'a pas tardé. "Michelle Obama a été payée très cher pour écrire un livre et ils insistent toujours pour que vous sortiez des polémiques", a-t-il lancé à des journalistes avant de s'envoler pour la France pour les commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.