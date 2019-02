Crise au Venezuela: les concerts pro-Guaido et pro-Maduro à 300 mètres de distance

Le concert annoncé par le gouvernement vénézuélien, à la frontière avec la Colombie, aura finalement lieu sur le pont de Tienditas, à environ 300 mètres de celui organisé par le milliardaire britannique Richard Branson pour soutenir l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays."Ce qu'ils font de l'autre côté de la frontière, c'est leur problème (...) Nous allons défendre notre territoire", a déclaré mercredi à des journalistes le responsable chaviste Diaro Vivas, à l'entrée du pont qui assure la liaison entre Ureña (Venezuela) et Cucuta (Colombie). Ce dernier a précisé que l'événement musical baptisé "Hands off Venezuela" (Pas touche au Venezuela) aurait lieu sur ce pont, et non comme annoncé précédemment sur le pont Simon Bolivar, principal pont piétonnier qui relie Cucuta à la ville vénézuélienne de San Antonio. Il devrait durer trois jours - vendredi, samedi, dimanche - et non deux (vendredi, samedi) comme indiqué auparavant. Les têtes d'affiche ne sont toujours pas connues.

Un pont bloqué au moyen de conteneurs

Les deux concerts seront ainsi seulement séparés par le pont de Tienditas -long de 280 mètres- bloqué depuis deux semaines par les autorités vénézuéliennes notamment au moyen de plusieurs conteneurs. Diaro Vivas a qualifié de "provocation" l'initiative lancée par le fondateur du groupe Virgin destinée à récolter des dons pour la population vénézuélienne, à l'appel de l'opposant Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par une cinquantaine de pays. Plusieurs stars internationales sont attendues, dont le Britannique Peter Gabriel ou les Espagnols Alejandro Sanz et Miguel Bosé, Le président Nicolas Maduro refuse catégoriquement l'entrée de l'aide envoyée par les Etats-Unis et entreposée à Cucuta, y voyant les prémices d'une intervention armée pour le renverser. Juan Guaido n'a de cesse de son côté d'appeler l'armée à ne pas faire barrage à l'entrée de cette aide et a promis qu'elle franchirait les frontières samedi coûte que coûte. Le Venezuela traverse une très grave crise économique qui a poussé à l'exil 2,3 millions de Vénézuéliens depuis 2015, selon l'ONU.