Craignant pour son "indépendance éditoriale", Financité met fin à sa collaboration avec La Libre Belgique

Financité magazine, trimestriel qui plaide pour une finance plus responsable et solidaire, ne sera plus encarté dans La Libre Belgique. Le mouvement citoyen qui l'édite a décidé de mettre fin à 12 ans de collaboration en raison d'atteintes à son "indépendance éditoriale", annonce-t-il jeudi. Le groupe IPM parle de son côté de la fin d'un partenariat commercial et non éditorial.

D'après Financité, les relations se sont dégradées en septembre 2017 lors de la parution d'un numéro consacré aux écarts de richesse avec la photo d'Albert Frère en couverture. IPM, l'éditeur de La Libre Belgique, n'a pas admis que le magazine associe une personne en particulier à son propos, explique Laurence Roland, coordinatrice de la communication de Financité. "A partir de ce moment, ils nous ont demandé de pouvoir relire le contenu avant publication, ce que nous avons accepté à contrecoeur."

Trois mois plus tard, IPM demandait de modifier le titre d'un article. Puis, en mars 2018, le groupe de presse a exigé le retrait du nom de la banque Degroof Petercam dans une brève au sujet d'une étude sur le financement des armes nucléaires. La raison: cette banque est représentée au conseil d'administration d'IPM.

Financité a refusé de répondre à cette exigence contraire "à la libre expression d'une opinion citoyenne sur la finance. Comment pourrait-on en effet admettre que celle-ci soit soumise au bon-vouloir d'un partenaire lui-même administré par des acteurs du secteur financier? ", s'indigne l'ASBL, qui a dès lors stoppé sa collaboration avec La Libre Belgique.

Marketing

Invité à réagir, IPM indique que ses relations avec Financité étaient gérées par son département marketing uniquement. "Il ne s'agissait pas d'un partenariat éditorial mais commercial. Financité payait pour encarter ses publications. La rédaction n'est jamais intervenue", défend Denis Pierrard, directeur général. D'après lui, le magazine contenait des "partis pris" et mettait le groupe en difficultés avec certains de ses partenaires.

Créé en 1987, le réseau Financité regroupe des citoyens et une centaine d'associations actives dans la promotion de la finance éthique ou solidaires de cette mission (dont Amnesty International, ATD-Quart Monde, le syndicat chrétien CNE, des monnaies locales...). Il est reconnu comme organisme d'éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Son objectif est de rendre le système financier plus juste et inclusif et de soutenir des projets citoyens d'économie alternative.

Son magazine trimestriel, dont le principal rédacteur est journaliste, est distribué gratuitement dans plus de 400 lieux de dépôt à Bruxelles et en Wallonie. Pour combler la perte du lectorat de La Libre Belgique, Financité cherche encore de nouveaux canaux de diffusion. Un appel aux dons et une campagne de soutien ont été lancés, notamment sur les réseaux sociaux.