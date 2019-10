CQFD : Les médias doivent-ils trouver des solutions ? - © Tous droits réservés

CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Les médias doivent-ils trouver des solutions ? (42/220) - 29/10/2019 A l'occasion de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias, organisée par l'UNESCO du 24 au 31 octobre, nous parlons de journalisme constructif...ou de journalisme de solutions comme certains le disent. Les journalistes ont-ils une mission plus large que celle d'informer? Peut-on considérer qu'ils ont en plus la responsibilité de créer les conditions du changement? Pour en débattre, deux invités autour de la table: Yasmine BOUDAKA, Journaliste et coordinatrice de NEW6S et Florian TIXIER, docteur en information et communication à l'ULB et sociologue des médias.