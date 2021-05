Covid: Indochine en concert à Bercy pour faire avancer la science

"Ca fait si longtemps" : 5.000 spectateurs ont rendez-vous samedi pour danser au son des tubes d'Indochine et retrouver l'ambiance du live, dans la fosse de Bercy à Paris, lors d'un concert doublé d'une étude scientifique très attendu par un secteur durement éprouvé par le Covid-19.

"Ca fait si longtemps qu'on attend la réouverture de ce genre d'événement. Donc là, retrouver un concert, en plus Indochine, c'est assez formidable", s'enthousiasme Camille, 26 ans, venue du Val d'Oise voisin pour revoir, "pour la cinquième ou sixième fois", Nicola Sirkis et sa bande sur scène.

Lunettes de soleil sur ses cheveux mauves, la jeune femme attend son tour dans une longue file d'attente qui s'étire au pied de la salle de concert.

Test salivaire

Avant d'entrer dans l'arène, elle doit remettre l'enveloppe qui contient un test salivaire effectué samedi, après un premier test antigénique réalisé ces trois derniers jours et qui s'est avéré négatif, l'une des conditions pour participer à l'étude.

Dans la salle, pas de distanciation, mais masque obligatoire. Et pour respecter le couvre-feu toujours en vigueur à 21h, le concert, gratuit, démarre à l'heure du thé, avec une première partie électro assurée dès 17h par Etienne de Crécy, figure de la "french touch", avant Indochine à 18h.

►►► A lire aussi: l'enjeu des concerts test : des protocoles scientifiquement validés

Le groupe vétéran formé en 1981, qui remplit les stades et dont les tubes, de "L'Aventurier" à "J'ai demandé à la lune", ont traversé les générations, remonte sur scène après avoir dû reporter d'un an (au printemps-été 2022) la tournée de ses 40 ans, à cause de la crise sanitaire.

"On avait déjà nos places pour le Stade de France, ça sera l'année prochaine, on les garde", sourit Valentin, un technicien de 29 ans, qui porte un tee-shirt noir d'Indochine.

Serpent de mer

Cette expérimentation, déjà réalisée ailleurs en Europe, était devenue un serpent de mer en France, où elle a été reportée plusieurs fois. Elle a finalement lieu sur fond de nette amélioration de la situation sanitaire, à deux jours de l'ouverture de la vaccination pour tous les adultes.

Mais l'enjeu reste important pour le secteur du spectacle, qui voit la reprise en pointillés, malgré le feu vert depuis le 19 mai aux concerts assis, avec distanciation.

Pour l'instant, les festivals debout ont été autorisés cet été, mais avec une limite d'une personne tous les 4 m2. Nombre d'entre eux ont déjà jeté l'éponge (Solidays, Eurockéennes), seuls de rares événements se tenant, le plus souvent en format assis et avec jauge (Francofolies, Printemps de Bourges, Vieilles Charrues).

Un festivalier pour 4 m2, "pour un secteur qui vit de la billetterie, c'est intenable", juge la directrice générale du Syndicat du spectacle musical et de variété (Prodiss), Malika Séguineau, qui porte le projet avec l'AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) pour le volet scientifique, avec le soutien du gouvernement.

A un mois des régionales, plusieurs politiques ont prévu de faire le déplacement, dont les ministres de la Santé et de la Culture Olivier Véran et Roselyne Bachelot, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse et la maire de Paris Anne Hidalgo.

Deux groupes

L'étude doit permettre de démontrer que s'ils sont testés négatifs au Covid-19 en amont, les spectateurs ne courent pas plus de risque de se contaminer au concert qu'en temps normal.

L'expérimentation, dont de premiers résultats sont attendus fin juin, n'est ouverte qu'aux 18-45 ans qui ne présentent pas de risques de formes graves (obésité, hypertension) en cas de contamination.

Sur 20.000 volontaires, un groupe de 7.500 a été sélectionné après un premier test antigénique négatif entre mercredi et vendredi.

Parmi eux, 5.000 personnes vont danser sur "Tes Yeux Noirs", tandis que 2.500 devront rester chez eux. Tous les participants sont invités à se soumettre à un test salivaire samedi, puis un autre sept jours plus tard. Le nombre de cas positifs sera comparé dans les deux groupes.

L'expérimentation a aussi pour but de tester l'inclusion du test négatif dans l'application tousanticovid, préfigurant le pass sanitaire. Enfin, des caméras doivent permettre de mesurer tout au long du concert si le masque est toujours bien porté, mais pas pour viser tel ou tel spectateur, assurent les organisateurs.

Les expériences précédentes, en Espagne ou au Royaume-Uni, n'ont pas montré de risque élevé de contamination.