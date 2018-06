Coupe du monde: pourquoi votre voisin voit-il les goals avant vous?

On le constate lors de chaque grand rassemblement sportif: il peut y avoir un retard de transmission entre l’événement en temps réel et le moment où il apparaît à la télé ou sur une tablette. Et c’est une nouvelle fois vrai pour la Coupe du monde. Comment expliquer cela?

On l’avait déjà constaté, lors de l’Euro 2016. Si vous habitez près d’un stade, vous entendez la clameur avant de voir (et d’entendre) l’image d’un but sur votre écran. C’est la faute à la numérisation du signal vidéo qui vient briser le suspense des fans trop proches des stades, ou simplement trop près d’un grand écran installé dans un café. Bref : les fans de sport se font "spoiler" les moments les plus intenses.

De la censure?

Parfois, ce retard peut relever de la censure pure et simple. Comme lors des JO de Pékin, lorsque l’Etat voulait pouvoir couper la retransmission de manière anticipée en cas de manifestation.

Rien de tout cela en Europe, où le retard est simplement lié à la numérisation des émissions de radio et de télévision. Selon les circonstances, le délai (et donc le retard), entre l’enregistrement d’un événement et son affichage sur un écran peut durer entre 5 et 30 secondes.

La raison est que le son (et l’image) propagés par internet sont numérisés. Cette digitalisation impose plusieurs phases d’encodage et de décodage du signal. Lors de la diffusion et ensuite lors de sa réception par le fournisseur d’accès. Chacune de ses procédures fait perdre du temps au signal qui arrivera donc avec un retard plus ou moins important. Ce retard ne sera que de 5 secondes en radio internet, mais sera plus long en vidéo.

Tout le monde est-il égal devant les retards d’affichage?

La justice numérique n’est pas de ce monde. Le retard à l’affichage est notamment déterminé par le type de terminal utilisé. Tout simplement parce que la vitesse de transmission du signal est plus rapide en fibre optique que sur l’ADSL, sans parler de la 4G ou la 3G. Les images diffusées en très haute définition (4K) prennent quelques millisecondes de plus. Il faut encore compter une seconde de plus pour les box Internet. En règle générale, les appareils mobiles sont défavorisés par rapport aux téléviseurs fixes.

Pour améliorer la qualité visuelle

Pour ces mêmes smartphones ou les tablettes, il faut encore ajouter un délai volontaire, créé par l’opérateur. Le but est ici d’éviter les courtes interruptions dues à une mauvaise qualité du signal. Les opérateurs mobiles créent ce que l’on nomme un cache, (une sorte de tampon) qui ralentit encore la diffusion pour améliorer la qualité de transmission. Tout simplement pour éviter les coupures.

Une autre raison de l’inégalité est la distance. En cas de passage par des satellites, le délai d’affichage sur un smartphone peut encore être accru. Dans le cas de la Coupe du Monde, la Russie n’est pas très éloignée, mais la distance entraînerait néanmoins un retard de transmission 0,6 seconde.

Quelques trucs pour réduire ce délai

Très simplement, il vaut mieux regarder un match sur une télé branchée sur un décodeur. Mais, même dans ce cas, tout dépendra de la qualité de votre abonnement.

En revanche, évitez ce qui passe par internet (donc depuis un ordinateur ou sur des sites web. Et évitez aussi tout ce qui est sans fil, ça etarde aussi le délai d’affichage.

La télé par satellite et la TNT (la télévision numérique terrestres) sont un peu plus rapides que l’internet.

Mais la meilleure de toutes les solutions pour être le premier à connaître le vainqueur est tout simplement d’écouter la radio traditionnelle. Elle ira plus vite que l’appli de votre smartphone.