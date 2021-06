Coup de tonnerre: les bourgmestres N-VA de Boom et Runst interdisent la tenue du festival Tomorrowland cette année

Les bourgmestres des communes de Boom et Runst ont interdit la tenue du festival Tomorrowland. Le site du festival est à cheval sur ces deux communes de la d'Anvers. "Un veritable coup de massue" pour les organisateurs qui se sont confiés auprès de l'agence Belga.

Néanmoins, comme le précise le site de la VRT, les organisateurs n'excluent pas de se rendre au Conseil d'Etat.

Selon les bourgmestres de Boom, Jeroen Baert (N-VA) et Jurgen Callaerts (N-VA), les risques pour la "sécurité et la santé publique" sont trop importants, indique la VRT. Selon la porte-parole du festivial, Debby Wilmsen, citée par nos confrères, "cela fait deux ans que le festival n'a pas eu lieu. C'est très lourd financièrement et émotionnellement".

Ils s'appuient sur un avis sanitaire négatif des experts du GEMS. Par ailleurs, les bourgmestres auraient expliqué aux organisateurs du festival que l'arrêté ministériel permettant la tenue d'événements avec plus de 75.000 personnes n'étaient pas encore publié, ils ne peuvent donc pas prendre la responsabilité d'autoriser le festival cette année. Toujours selon la VRT, les organisateurs évoquent déjà la possibilité d'un recours au conseil d'état