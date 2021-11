Counter-Strike Championship en Suède : un tournoi de jeux vidéo survolté

Stockholm accueille jusqu’à dimanche le Counter-Strike Global Offensive Major Championship 2021 : cette compétition est l’équivalent d’un tournoi du grand chelem pour le tennis, mais pour un jeu de tir, Counter-Strike, qui est devenu un classique. Dans ce tournoi qui se passe dans une grande salle de concert, l’ambiance n’a rien à envier à celle que l’on retrouve dans les autres sports.

Des milliers de jeunes rassemblés dans une salle de concert suivent par écrans géants le duel de deux équipes qui s’affrontent à coups de joystick et de clavier, comme Anton : "Avec Counterstrike c’est de l’action pure à tous les rounds, et chaque round dure deux minutes. Les gens crient comme des fous pendant ces deux minutes, vous avez une courte pause, et ça repart."

Comme le souligne Enrik, qui dirige une salle de jeux vidéo à Stockholm, on est loin ici du cliché de l’ado qui joue seul dans sa chambre, sans contact avec les autres : "Le jeu vidéo est plus social qu’on ne le pense. Quand on joue en ligne on joue en fait avec d’autres personnes. Ici c’est ce qu’on fait mais en plus vous pouvez leur taper dans la main. Elles sont à côté de vous, pas à l’autre bout du monde."

Pour ce rendez-vous de Stockholm, l’ambiance était encore plus survoltée que d’habitude, comme l’a remarqué Viktor, un gamer : "Ces compétitions majeures normalement c’est une fois par an mais à cause de la pandémie les dernières ont été annulées. C’est donc le premier grand tournoi en public depuis presque deux ans et il y avait beaucoup d’attente."

Autre signe de la bonne santé de ce secteur, à la fin de la compétition les meilleurs vont pouvoir se partager une dotation de deux millions de dollars.