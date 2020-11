Coronavirus : Ticketmaster réfléchit à un plan sanitaire pour le retour des concerts en 2021

Alors que dans de nombreux pays, dont la Belgique, le secteur de l’événementiel est à l’arrêt total à cause de la crise du covid-19, certains commencent déjà à réfléchir au retour des spectateurs pour 2021. Les bonnes nouvelles dans l’avancement des vaccins pourraient être une piste : ainsi, le groupe Ticketmaster, leader de la vente de billets en ligne, envisagerait de mettre en place un plan sanitaire, comme le révèle le magazine Billboard.

Ce plan reposerait sur trois acteurs : le vendeur de billet, mais également les organismes sanitaires et surtout les laboratoires. L’idée serait plutôt simple : obliger chaque spectateur à justifier d’une preuve de non-contamination au covid-19, soit un test PCR négatif datant de 24 à 72 heures avant l’événement, soit un vaccin. Des informations demandées à chaque personne qui aurait acheté un billet en ligne. En cas de test positif, la personne ne pourrait pas avoir accès à son billet.

Ticketmaster n’est pas le seul organisme à anticiper l’après-covid, et surtout à y intégrer des outils technologiques comme des applications. "Pour que les événements reviennent, la technologie et la science vont jouer un rôle énorme en établissant des protocoles pour que les fans, les artistes et les employés se sentent en sécurité, explique à Billboard Marianne Herman, de l’entreprise reBuild20, qui aide les acteurs de l’événementiel à développer des stratégies dans le cadre de la pandémie. Intégrer des plateformes de ticket en vérifiant les résultats des tests des spectateurs est un moyen clé de réimaginer comment les fans vont pouvoir revenir."

Pas de vaccin ou de test obligatoire, cela dépendra des organisateurs

A la suite de la publication de l'article de Billboard, le groupe Ticketmaster a tenu à préciser qu'il n'y aurait toutefois pas d'obligation à se faire vacciner. "Ticketmaster n'a pas le pouvoir de mettre en place des politiques sanitaires, ce qui inclut les vaccins et les protocoles de tests, écrit l'entreprise dans un communiqué envoyé à la BBC. Ce sera à la discrétion de l'organisateur. Nous ne forçons personne à faire quoi que ce soit", ajoute Ticketmaster, qui assure que quoi qu'il arrive les données médicales des spectateurs ne seront pas stockées.