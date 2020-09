Coronavirus : que faire de vos tickets 2020 pour les festivals Werchter et Graspop ?

Les modalités définitives de compensation pour les éditions 2020, reportées en raison du coronavirus, du Graspop (province d’Anvers) et des trois festivals de Werchter (Brabant flamand) ont été annoncées mardi. En concertation avec la ministre fédérale des Consommateurs Nathalie Muylle (CD&V), "tous les tickets seront automatiquement et gratuitement reconduits pour l’édition 2021 ou 2022, tandis qu’il faudra attendre 2022 au plus tôt pour un remboursement", a indiqué Dieter Kraewinkels, de l’entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de billets de spectacles Ticketmaster.

D’ordinaire, la saison estivale rime avec festivals. Le coronavirus aura cependant chamboulé les plans des amateurs de concerts qui, leur précieux sésame en poche, ont vu surgir les questions plutôt que les artistes sur scène : sera-t-on remboursé totalement ou en partie ? Le secteur optera-t-il plutôt pour des bons à valoir ?

Pour les métaleux du Graspop et les aficionados de Rock Werchter, TW Classic et Werchter Boutique, la lumière est à présent faite. Une communication est attendue concernant les autres événements pour lesquels Ticketmaster gère la billetterie, comme le Suikerrock de Tirlemont et Alcatraz à Courtrai.

"La règle principale, c’est que les festivaliers puissent conserver gratuitement et automatiquement leur ticket pour 2021 ou 2022", explique Dieter Kraewinkels de Ticketmaster. "Depuis ce mardi, il est aussi possible de convertir son entrée en bon à valoir." Cette formule permet par exemple de remplacer un ticket à la journée par un pass de plusieurs jours, à condition de payer la différence. Ou l’inverse : d’échanger un pass contre plusieurs billets valables une journée.

Ceux qui préfèrent simplement être remboursés devront patienter jusqu’en 2022. Il leur faudra cependant d’abord convertir leur ticket contre un bon à valoir avant de recevoir leur argent.