Coronavirus : Netflix a-t-il vraiment menacé de spoiler les séries des gens qui sortent ?

En plein confinement, tous les moyens sont bons pour empêcher la population de sortir de chez elle. Même les plus sournois : depuis quelques jours, la rumeur dit que Netflix, le géant du streaming vidéo, lançait une campagne d’affichage qui révèle sans ménagement la fin de ses séries. Les panneaux se situeraient à Hambourg en Allemagne, en rue, dans le métro ou aux arrêts de bus, et certains internautes n’ont pas hésité à relayer cette campagne sur Twitter. Attention, il s’agit de réels spoilers : si vous ne voulez rien vous gâcher, cachez l’image et rendez-vous au prochain paragraphe.