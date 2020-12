Coronavirus - "Let's Tick Together", un rendez-vous musical national pour tourner la page de 2020

Le centre culturel gantois Vooruit et une série d'associations culturelles organisent "Let's Tick Together", un nouveau rituel national pour clôturer l'année. Les Belges sont appelés à ouvrir leurs portes et fenêtres le 30 décembre à 20h pour porter un toast et faire sonner leurs verres en direct.

"Avec Let's Tick Together - le rituel national de clôture de 2020 - nous proposons de penser à tout ce que nous avons perdu ces derniers mois, mais aussi à la solidarité avec laquelle nous prenons soin les uns des autres en ce moment. Un rituel pour la fête qui ne peut pas avoir lieu", indiquent les organisateurs "Levez votre verre avec votre famille et vos voisins et trinquez musicalement pour célébrer la nouvelle année."

L'initiative du collectif Moving Closer et Vooruit (appellation provisoire du centre culturel gantois) est "soutenue par plus de 300 partenaires du monde culturel, du secteur de la santé et de la société civile". Elle peut compter sur le soutien d'une série de personnalités publiques, comme Marie Daulne (Zap Mama), Alice On The Roof, le virologue Marc Van Ranst, la directrice générale de Child Focus Heidi De Pauw et le vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne.

Celles et ceux qui veulent participer sont invités à se rendre sur letsticktogether.be le 30 décembre et à suivre, via un livestream et munis d'un verre et d'une cuillère, la musique composée par le musicien gantois Ruben Nachtergaele.