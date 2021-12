Coronavirus : les télévisions privées ont bien respecté leurs obligations en 2020, selon le CSA

Les télévisions privées ont globalement respecté, en 2020, leurs obligations en matière de quotas de diffusion, de transparence, de contribution à la production en Fédération Wallonie-Bruxelles, etc., indique jeudi le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Ce dernier souligne les initiatives pertinentes prises pour répondre à la crise sanitaire malgré une baisse généralisée des revenus.

"Les télévisions privées ont apporté des réponses programmatiques pertinentes pour répondre aux besoins de leur public en pleine crise Covid tout en faisant face à un contexte de production inédit, particulièrement pendant les confinements", applaudit le CSA. La performance est d'autant plus admirable, ajoute-t-il, que les revenus des chaînes, en particuliers ceux liés à la publicité, ont diminué durant la crise sanitaire.

Le Conseil salue aussi le respect des quotas de diffusion d'œuvres européennes et belges francophones et constate que la plupart des éditeurs rencontrent leurs obligations, avec une augmentation globale des pourcentages par rapport à l'exercice précédent (2019).

Enfin, le CSA pointe quelques griefs à l'encontre des groupes AB et RTL. Le groupe AB, éditeur des services AB3 et ABXplore, ne respecte pas ses quotas de diffusion d'œuvres d'auteurs et de producteurs indépendants belges francophones. Si AB3 rencontre de justesse son obligation en 2020, le CSA constate qu'ABXplore n'a proposé aucune œuvre d'auteur ou de producteur indépendant de la Communauté française dans sa programmation. L'éditeur sera prochainement entendu par le Collège.

Concernant RTL Belgium, le CSA déplore que le groupe n'ait pas remis son rapport annuel, ce qui engendre l'impossibilité pour le Conseil d'exercer sa mission de contrôle à l'égard des services RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL.