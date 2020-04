Coronavirus : les poètes belges s’unissent pour écrire des poèmes funéraires

Les poètes belges s’unissent pour écrire des poèmes funéraires, en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, sous le nom de "Fleurs de funérailles", a fait savoir par communiqué le Poète national, Carl Norac, via la Maison de la poésie, vendredi.

Le projet a pour objectif d’offrir à chaque défunt (décédé du Covid-19 ou non), dont la famille en fait le souhait, un texte d’adieu poétique. Quatre-vingts poètes belges, de toutes les provinces du pays, ont souhaité soutenir ce projet. Ce dernier dispose également de l’aide de traducteurs littéraires professionnels, via Passa Porta, pour proposer des poèmes traduits dans d’autres langues que le français et le néerlandais.

"Carl Norac a découvert "De eenzame uitvaart", une initiative du poète hollandais Bart F.M. Droog, alors élu Poète de la Ville de Groningen, en 2001 ; l’idée étant que des poètes adressent aux défunts sans famille, ni amis, quelques mots pour les accompagner lors de leur enterrement", indique le communiqué.

Ce projet, actuellement coordonné en Flandre par VONK & Zonen, va être élargi en Wallonie, soutenu par la Maison de la Poésie de Namur, et à Bruxelles, par les Midis de la Poésie, sous le nom de "Fleurs de funérailles/Gedichtenkrans".