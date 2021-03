Coronavirus: le personnel hospitalier se confie dans un livre sur la traversée de la première vague

Le livre "Traces", un recueil de témoignages et de portraits photographiques du personnel des hôpitaux bruxellois Iris Sud collectés à la suite du choc de la première vague pandémique paraît ce mardi aux éditions Luc Pire.

"On a plein de souvenirs de gens qui savaient qu'ils allaient mourir, qui ne voulaient pas aller aux soins intensifs pour laisser la place à des plus jeunes, et qui sont vraiment partis avec une dignité incroyable", a observé dans "Traces" un médecin pneumologue, chef d'unité Covid. Une infirmière en chirurgie s'est attardée sur l'intensification du lien avec les patients mourants. "Je me suis retrouvée à prodiguer des soins de fin de vie. Impossible de ne plus rencontrer ces personnes âgées, qui n'ont pas droit aux visites."

Près de 200 infirmiers, médecins, agents d'entretien et employés administratifs se sont confiés au travers de 172 pages. "Ces témoignages sont puissants, variés, simples aussi", commente l'écrivaine Caroline Lamarche, qui a rassemblé les textes. "C'est un ensemble chorale : un dévouement extrême, une combativité, une solidarité, de la douleur et du chagrin... Il y a par petits éclats une colère légitime parce qu'on ne prend pas assez soin des soignants. On a été abreuvé de statistiques et de paroles de spécialistes, mais ces récits sortis de l'hôpital donnent une autre dimension à l'affaire".