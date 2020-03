Coronavirus: la soirée de clôture du Télévie reportée au 5 septembre

Coronavirus : le secteur événementiel en difficulté - JT 19h30 - 11/03/2020 Autant dire que les sociétés actives dans l'organisation d’événements ne savent plus à quel saint se vouer. Il faut annuler d'un coté, reporter de l'autre et continuer à payer les factures et le personnel. Alors, beaucoup choisissent le chômage économique pour tenir le coup.