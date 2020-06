Coronavirus : l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet a grimpé en période de coronavirus

La crise du coronavirus a mené à une forte augmentation de l’exploitation sexuelle des enfants via Internet, a annoncé Europol vendredi. Selon l’agence de police européenne, les enfants sont plus vulnérables que d’habitude à cause du confinement.

Les malfrats ont élargi leurs activités sur les réseaux sociaux et le Darknet. Ces derniers mois, de nombreuses vidéos et images d’abus ont été partagés. Alors qu’Europol détecte normalement 100.000 cas de maltraitance d’enfants chaque mois, il y en avait un million en mars dernier. En mai, le nombre avait baissé.

"Pendant le confinement, la vie des enfants est passée de plus en plus du monde réel au monde en ligne. Les auteurs des méfaits en ont profité pour augmenter leur groupe de victimes potentielles", a prévenu Europol.

Les enquêteurs ont constaté que la demande de vidéos par webcam sur les forums de délinquants sexuels avait considérablement augmenté. Europol craint donc que les abus d’enfants à la demande et les diffusions en direct de mineurs ne se multiplient.

Contacter Child Focus

Vous pouvez contacter gratuitement Child Focus au numéro 116000 (accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24). Un conseiller spécialisé écoutera attentivement votre témoignage, tentera d’évaluer la gravité de la situation et identifiera les besoins de la victime et de son entourage.

Pour les mineurs :

Tu es mineur(e) et tu as des questions sur les abus sexuels ?

Quelqu’un a des gestes déplacés envers toi ou t’oblige à faire des choses que tu ne veux pas ?

Tu es victime de harcèlement sexuel ?

Connais-tu quelqu’un qui est dans ce cas et pour qui tu t’inquiètes ?

Tu peux alors chatter sur le site suivant : www.maintenantjenparle.be (initiative de l’équipe SOS enfants de Namur)