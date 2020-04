Coronavirus : "Heal the world" de Michael Jackson ressort avec un nouveau clip vidéo

Alors que le monde est frappé par la pandémie de coronavirus, le compte Youtube officiel de Michael Jackson, décédé en 2009, vient de publier un nouveau clip de la chanson "Heal the world" (Guéris le monde). La chanson, sortie en 1992 et extraite de l’album "Dangerous" porte le même nom que la fondation créée par le Roi de la Pop pour venir en aide à l’enfance malheureuse.

Le clip original montrait des enfants dans un décor de guerres et de catastrophes. Dans ce nouveau version 2020, mis en ligne vendredi, on peut voir des extraits d’une prestation en concert de l’artiste, à Bucarest (Roumanie). Des images régulièrement entrecoupées de séquences liées à l’épidémie de coronavirus aux Etats-Unis, en Italie, en Espagne, en Chine, en France… Les images montrent des chercheurs à l’œuvre pour trouver un traitement et des dessins adressés au personnel médical. Le clip se termine par une citation de l’interprète : "We’re a family. We are one" (Nous sommes une famille. Nous sommes un.)

Veuillez donner ce que vous pouvez à votre organisation préférée

"Alors que la musique et les prestations musicales partagées en ligne en ce moment continuent d’unir le monde à l’heure de la pandémie de COVID-19, il semble tout naturel d’y inclure la performance live de Michael de "Heal The World" intégrée avec des images récentes", indique le compte officiel de l’artiste. Ceci, "comme un message global d’encouragement et de réconfort pour tous durant cette période difficile." Dernier appel : "Veuillez donner ce que vous pouvez à votre organisation préférée pour aider ceux qui en ont besoin pendant cette crise."