Coronavirus et humour : le faux film d'action "Van Ranst" a fait l'objet de 300 signalements chez Unia

La bande-annonce utilise tous les codes des films d’action. Une musique sombre, des plans soignés, des effets spéciaux et des gimmicks : un Marc Van Ranst qui se lave frénétiquement les mains (voire les dents) au savon, qui aime la formule "Als het dan nog niet beter is, bel mij" (Et si ça ne va pas mieux, appelle-moi) et qui réagit au quart de tour dès qu’une personne à proximité toussote, qu’il s’agisse d’un haut gradé de l’armée belge qu’il abat à bout portant ou de sa propre épouse qu’il étouffe à l’aide d’un coussin aux soins intensifs.

Il n’y a aucun appel à la haine

C’est hard, c’est trash. Et cela a été signalé chez Unia. Sauf que l’organe ne peut intervenir en la matière. "Pour beaucoup de gens, c’est du mauvais humour. Mais c’est la liberté d’expression. Il n’y a aucun appel à la haine" dans ce petit film réagit un porte-parole auprès du Morgen. Les 349 signalements réceptionnés par Unia pour "Van Ranst" correspondent tout de même à un cinquième des plaintes portant sur le coronavirus pour l’année 2020.

Lors de la diffusion du trailer en août dernier, les figures du Vlaams Belang l’avaient vivement critiqué, dont Dries Van Langenhove. Celui-ci avait été épinglé après avoir participé à un barbecue lors du confinement du printemps. Certainement la source d'inspiration de la fameuse scène du massacre dans "Van Ranst".

Theo Francken (N-VA) avait également tiré à boulets rouges sur Humo dans un tweet. "Cela va trop loin", avait écrit le nationaliste flamand. "En criminalisant et en assassinant les opposants politiques 'pour le plaisir', la gauche joue avec le feu." Theo Francken parlait même de faute "répréhensible".