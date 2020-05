Coronavirus et culture : le musée de Mariemont rend l’exposition "Bye Bye Future !" disponible en ligne

Le musée royal de Mariemont, qui rouvre le 26 mai, propose de visiter gratuitement l’exposition "Bye Bye Future ! L’art de voyager dans le temps" en trois dimensions sur Internet, a-t-il annoncé. L’exposition explore la fascination pour les déplacements dans l’espace-temps et la manière dont ils ont stimulé l’imagination d’artistes ou d’écrivains.

La captation en 360 degrés offre une promenade immersive au sein des espaces de l’exposition temporaire. La visite virtuelle épingle une cinquantaine d’œuvres, expliquées via différents contenus. Les créations vidéos ou sonores de l’exposition sont particulièrement mises en avant. Des témoignages d’artistes s’ajoutent à la visite virtuelle, dont celui du scénariste de bande dessinée belge Luc Schuiten.

L’exposition virtuelle est disponible en français et le sera bientôt aussi en anglais. Elle est accessible sur tous types d’écrans, notamment en réalité virtuelle.

La visite en ligne peut inciter à se rendre physiquement à l’exposition, mais permet aussi de la complémenter. Le musée espère ainsi élargir son public, pendant le confinement mais aussi après, en particulier auprès des personnes à mobilité réduite ou à l’étranger. "Cette monstration bénéficie également aux artistes participants à l’exposition qui y voient une vitrine de leur travail et de leur collaboration", explique le musée.

La réalisation 360 degrés est portée par Musées et sociétés en Wallonie (MSW) dans le cadre du projet "Behind the Museum", qui vise à valoriser les musées et les collections.