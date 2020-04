Coronavirus en France : le festival d'Avignon en partie annulé, le théâtre des Doms annule sa participation

Le président français Emmanuel Macron a annoncé la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai. Et l’annulation de tous les rassemblements culturels jusqu’au 15 juillet "au moins". Un coup dur pour le monde du théâtre. Le festival d’Avignon qui doit se tenir du 3 au 23 juillet prochain est donc en partie annulé. Le théâtre des Doms, vitrine sud du théâtre de la Fédération-Wallonie-Bruxelles annule entièrement sa participation au festival off d’Avignon, a annoncé Alain Cofino Gomez.

"C’est une annonce que nous attendions", a déclaré le directeur du théâtre des Doms. "Maintenant, réservons nos forces pour les choses à venir", a-t-il ajouté. D’autant que, pour l’heure, cette date du 15 juillet est encore hypothétique. "Le théâtre du Doms n’ira pas sur un glissement entre la mi-juillet et la fin juillet je pense, les conditions ne seront pas là".

Quelles pertes pour les compagnies ?

Une telle annonce sonne comme "un couperet", quand bien même elle pouvait être attendue. Et pour les compagnies théâtrales, comme pour l’ensemble du monde de la culture les pertes seront importantes. "Pour les compagnies cela se chiffre en centaines de milliers d’euros", indique Alain Cofino Gomez. "Le théâtre des Doms nous allons tout faire pour aider les compagnies", précise-t-il. Et d’ajouter, " mais oui cela sera un vrai drame pour les compagnies qui sont fragiles, certaines ne se relèveront pas. […] Et il y a toute la vie économique, je pense à Avignon, mais aussi un peu partout, parce que ne pas aller au restaurant, ne pas sortir, ne pas aller au théâtre. C’est une vie économique et on va se rendre compte d’une puissance qui est éteinte là".

Pour ce qui est du théâtre des Doms en soi, grâce aux subsides qu’il reçoit, il devrait pouvoir se relever, a déclaré son directeur.