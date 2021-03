Coronavirus en Espagne : un groupe de rock sur scène pour une expérience clinique à Barcelone

Un groupe de rock et 5000 spectateurs dansant sans distance de sécurité: une salle de Barcelone a fait un voyage dans un monde pré-pandémie samedi pour une expérience clinique visant à montrer que des concerts sont possibles malgré le Covid-19.

"Je suis très, très ému. Cela fait un an et demi que nous ne sommes pas montés sur scène", a clamé Santi Balmes, le chanteur de Love of Lesbian, groupe phare de la scène indépendante espagnole, après un premier titre très justement intitulé "Personne dans les rues". L'euphorie était partagée par des spectateurs du Palau Sant Jordi sautant, dansant, chantant à tue-tête et prenant même une bière au comptoir, comme si la pandémie due au coronavirus avait disparu le temps d'une soirée.