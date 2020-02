Coronavirus : en Chine, les téléréalités, un lien avec les gens plus que jamais nécessaire

Alors que la Chine, d’où est parti le coronavirus et qui touche près de 77.000 personnes, la place du divertissement est centrale. D’autant plus avec les mesures drastiques de quarantaine qui sont prises un peu partout dans le pays. Selon le média Sixth tone, “on estime à pas moins de 780 millions le nombre de personnes soumises à des restrictions de déplacement, et des millions d’autres sont barricadées chez elles ou contraintes au télétravail, pendant que les autorités tentent d’empêcher la propagation du virus”.

Dans ce contexte, la Télé réalité s’adapte. "La chose la plus importante dans ce processus est le sens de l’empathie et de la réalité", souligne Zheng Wei, manager de la division des programmes de variété pour Youku.

Multiplication de programmes

Depuis le début de la crise du coronavirus qui pousse des centaines de milliers de personnes au confinement, ce type de programme explose dans le pays. C’est le cas de l’émission "Hey, what are you doing ?, une émission lancée par la chaîne de télévision Hunan l’un des groupes audiovisuels les plus importants.

L’idée c’est d’interagir avec des célébrités qui racontent " leur quotidien confinés […] on peut les voir cuisiner, interagir avec leur famille ou encore faire de l’exercice". C’est transmis à la manière d’un vlog.

D’autres chaînes se sont lancées dans l’aventure explique Sixth tone. La chaîne iQiyi a lancé le premier épisode de "Karaoke Table at Home". Une sorte de télécrochet à l’ère du coronavirus où les artistes chantent les chansons, choisies en amont par les téléspectateurs, de chez eux. Pour la chaîne Youku c’est la diffusion d’une téléréalité quotidienne plongée dans le quotidien, justement. C’est l’émission "Eat Well".

Il s’agit de célébrités invitées à diffuser en direct ce qu’ils cuisinent et mangent pour le déjeuner. Comme l’explique le responsable Zheng Wei, " qu’ils mangent des nouilles ou des sandwichs ce n’est pas important au final". L’idée est simplement de créer un lien à un moment où les Chinois en ont le plus besoin.