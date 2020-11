Coronavirus en Belgique : les expositions reprennent à BOZAR le 1er décembre

Le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles rouvre dès le 1er décembre les trois expositions qui étaient en cours avant sa fermeture, ainsi qu’une nouvelle exposition appelée "Facing Van Eyck. The Miracle of Detail", a-t-il annoncé samedi.

BOZAR rouvrira au public, dès mardi, les expositions "Danser brut", "Hotel Beethoven" et "Philippe Vandenberg. Molenbeek" ainsi qu’une nouvelle exposition : "Facing Van Eyck. The Miracle of Detail".

Le "BOZAR Bookshop by Walther König" ouvrira également dès mardi aux horaires habituels, soit du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00.

Les protocoles sanitaires existants (port du masque obligatoire, réservation en ligne, régulation du flux de visiteurs, distanciation sociale, désinfection des mains, etc.) resteront en vigueur.

►►► Lire aussi : coronavirus en Belgique : une réouverture au pas de charge pour les musées

"Si la baisse des chiffres quotidiens de la propagation du coronavirus est encourageante, nous sommes tout à fait conscients que la situation exige toujours une extrême vigilance", a communiqué le musée. "Les services de BOZAR se réjouissent de pouvoir à nouveau accueillir le public et mettent dès lors tout en œuvre pour pouvoir le faire en toute sécurité et le plus confortablement possible".