Coronavirus: des experts flamands font "la grève du silence" ce week-end

Les experts font une "grève silencieuse" parce qu'ils pensent que les politiciens se cachent trop derrière eux. Virologues, épidémiologistes... plusieurs experts flamands consultés dans la lutte contre le coronavirus feront une "grève silencieuse" ce week-end. Marc Van Ranst, Erika Vlieghe, Geert Molenberghs, Pierre Van Damme et Niel Hens trouvent que les responsables politiques refusent trop souvent de donner des interviews sur la politique en matière de coronavirus et qu'ils se cachent trop souvent derrière les experts. C'est pourquoi ils ne donnent plus d'interviews pour l'instant, ont-il indiqué à la VRT. Si les médias veulent en savoir plus sur la situation sanitaire, ils devraient s'adresser aux dirigeants politiques eux-mêmes.

Marc Van Ranst souligne toutefois que l'action n'est pas dirigée contre les médias, mais qu'elle constitue un signal clair à l'intention des responsables politiques. Lundi, les experts souhaitent rompre leur "grève du silence" et donner une nouvelle interprétation.