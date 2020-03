Coronavirus : comment continuer à se divertir et rester informés via Auvio ?

Vous êtes nombreux à vous poser la question : comment gérer les enfants s’ils ne vont plus à l’école ? Comment continuer à se divertir en évitant les contacts "non nécessaires" ? Comment revoir les infos si on n’a pas la télé ? Une possibilité : Auvio, le player gratuit de la RTBF.

Vous pourrez y trouver plusieurs catégories de contenus pour toucher tous les publics :

Les contenus d’information qui regroupent tous nos JT Tv et radio, nos émissions d’émissions, et un onglet spécial regroupant toutes les dernières vidéos liées à la crise du coronavirus.

Mais également un catalogue de documentaires.

Des documentaires d’investigation, des documentaires d’histoire avec l’histoire du trafic de drogue, un entretien exclusif avec Gorbatchev, l’histoire des décolonisations, des documentaires société avec des thèmes comme la violence envers les femmes, l’obésité, ou le documentaire "Ni juge, in soumise", les docus people & musique ou encore des docus abordant les sujets sur l'amour et la sexualité.

Vous y trouverez plus qu’en TV

Beaucoup de films et de séries notamment des séries en intégralité sont disponibles.

Les enfants aussi !

Un riche catalogue de contenus pour enfants avec contrôle parental est également disponible. Outre notre nouvelle série " Rocky & Lily ", des nombreux dessins animés sont disponibles : Jean-Michel, Super-caribou, Tintin, Ben 10, Petit poilu…

N’oublions pas le divertissement et la culture.

Comment faire ? (même depuis l’étranger)

Voici la vidéo qui explique comment se créer un compte.