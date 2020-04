Coronavirus: "Chez vous, avec vous", un nouveau rendez-vous sur La Une

La RTBF propose un nouveau rendez-vous télévisé dès ce lundi 13 avril à la mi-journée. Sur La Une, cette séquence, présentée en alternance par Nathalie Maleux et François de Brigode, s'intéressera à ceux et celles qui assistent les malades ou aident les Belges confinés à surmonter leurs difficultés. Nos journalistes intervieweront (à distance et en respectant les règles de confinement) des personnes qui sont "au front". Il s'agira de médecins, d'infirmiers, d'ambulanciers ou d'autres personnes qui s'occupent des patients.

Sacha Daout viendra en plateau détailler et analyser les derniers chiffres. Il sera rejoint par un acteur essentiel de notre société, qui aura l'occasion de s'exprimer sur une des faces de la crise sanitaire.

Enfin, un focus sera fait sur une des actions de solidarité menées en Wallonie ou à Bruxelles.

Rendez-vous sur La Une chaque jour à 12h40 dès ce lundi 13 avril.

La météo et l'émission "Quel Temps!" seront diffusées à 12h20.