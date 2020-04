Coronavirus : "Chez vous, avec vous", un nouveau rendez-vous sur La Une avec François De Brigode et Nathalie Maleux

La RTBF propose un nouveau rendez-vous télévisé dès ce lundi 13 avril à la mi-journée. Sur La Une, cette séquence, présentée en alternance par Nathalie Maleux et François De Brigode, s’intéressera à ceux et celles qui assistent les malades ou aident les Belges confinés à surmonter leurs difficultés. Nos journalistes intervieweront (à distance et en respectant les règles de confinement) des personnes qui sont "au front". Il s’agira de médecins, d’infirmiers, d’ambulanciers ou d’autres personnes qui s’occupent des patients.

Sacha Daout viendra en plateau détailler et analyser les derniers chiffres. Il sera rejoint par un acteur essentiel de notre société, qui aura l’occasion de s’exprimer sur une des faces de la crise sanitaire. Enfin, un focus sera fait sur une des actions de solidarité menées en Wallonie ou à Bruxelles.

Un rendez-vous convivial

La volonté de ce nouveau programme c’est d’être proche de la réalité du terrain tout en respectant les règles qui s’imposent actuellement : "Il fallait adapter la grille à la réalité du moment et la réalité c’est que les citoyens veulent être mieux informés", explique François De Brigode qui précise qu’il ne s’agit pas ici d’un un "mini journal" mais de "quelque chose de différent qui mise plus sur la convivialité que sur l’info pure et dure".

De son côté Nathalie Maleux précise que "la lutte contre le coronavirus se joue sur différents plans : sur le plan médical bien sûr. Nous interrogerons d'ailleurs le personnel soignant. Pas que pour parler des difficultés mais aussi des sourires et des bonheurs au quotidien car il y en a, même dans des journées très sombres. Mais cette lutte se joue aussi en privé avec le confinement et la solidarité et donc il est intéressant de mettre en lien les Belges qui d’un côté ont besoin de l’aide et qui, de l’autre, sont prêts à donner de leur temps". La volonté est donc aussi "de voir comment cet échange et cette aide se passent au quotidien".

"L’objectif c’est la proximité avant tout, comme l’indique le titre", ajoute la présentatrice du JT de 19h30.

Ce nouveau rendez-vous quotidien (du lundi au vendredi) démarre dès ce lundi 13 avril à 12h40 sur La Une avec François De Brigode aux commandes.

La météo et l’émission "Quel Temps !" seront diffusées à 12h20.