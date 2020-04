Coronavirus : appel aux dons de CAP48 et Viva for Life pour les populations fragilisées

En pleine crise sanitaire liée au coronavirus, CAP48 et Viva for Life lancent jeudi un appel aux dons en vue créer un fonds d'aide d'urgence pour subvenir aux besoins de première nécessité des populations fragilisées. "Ces dernières semaines, nous ne comptons plus les appels à l'aide d'associations qui accompagnent personnes précarisées, jeunes en difficulté et personnes handicapées", peut-on lire dans un communiqué commun des deux opérations de solidarité de la RTBF.

"Présentes chaque jour aux côtés des publics vulnérables, les équipes de terrain redoublent d'efforts pour assurer la sécurité de leurs bénéficiaires et limiter l'impact de la crise du Covid-19. Mais elles commencent à manquer cruellement de moyens financiers pour poursuivre leurs actions", pointent CAP48 et Viva for Life.

Le fonds d'aide d'urgence permettra de prodiguer aux associations des biens de première nécessité (denrées alimentaires, produits hygiéniques, ...), du matériel de protection (gants, gel, masques), mais aussi les moyens de maintenir le lien avec leurs bénéficiaires ou encore de financer du personnel compensatoire si nécessaire.

"Nous accompagnons des jeunes issus de milieux très précarisés. Dès le début du confinement, on s'est vite rendu compte que certaines familles n'avaient même plus de quoi nourrir leurs enfants. Les structures qui leur fournissaient un repas sont fermées et elles ont à peine de quoi payer leur loyer", confirme Yves Kayaert, directeur de l'association Itinéraires AMO.

Un appel à projets est lancé dès ce jeudi aux associations désireuses de solliciter une aide financière pour répondre à un besoin urgent lié à la crise. Une procédure allégée a été mise en place afin de pouvoir octroyer les fonds dans un délai très court. Les demandes sont à adresser en ligne sur cap48.be.

Quant aux dons, ils peuvent être faits exclusivement en ligne via cap48.be et vivaforlife.be.