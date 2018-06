"Cordon", une série flamande diffusée pour la première fois en VO sous-titrée sur La RTBF cet été

"Lorsque l'Institut national des maladies contagieuses d'Anvers diagnostique un virus à l'intérieur de ses bâtiments, le directeur Cannaerts ne prend aucun risque. Il fait boucler le quartier pendant 48 heures. Pas de chance pour Mademoiselle Katja et sa classe qui visitent l'Institut. Pas de chance pour Jana, qui était sur le point de déménager, et de la malchance pour ceux qui vivent dans le quartier commerçant animé de la ville. Les policiers Lex et Jokke sont chargés de retracer la source de la contagion ..."

Après "Alabama Monroe" (César du Meilleur film étranger), le scénariste Carl Joos retrouve l'actrice Veerle Baetens dans "Cordon", une série flamande tournée à Anvers.

Diffusée en 2014, la série a fait sensation et s'est exportée aux Etats-Unis où elle a donné naissance à "Containment", une adaptation de Julie Plec.

La série sera proposée, au rythme de 2 épisodes tous les vendredis, dès le 6 juillet à 21h05 sur La Trois, et ce en version originale sous titrée.