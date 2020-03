Copyright: a-t-on déjà utilisé toutes les mélodies possibles dans la musique?

C’est du moins la thèse de deux Américains, Damien Riehl et Noah Rubin, qui se sont penchés sur la question pour développer un algorithme capable de créer toutes les mélodies possibles. L’idée est simple : de la même manière que les hackers peuvent développer un algorithme pour tester toutes les combinaisons possibles pour craquer un mot de passe, celui-ci peut tester et répertorier toutes les combinaisons de notes. Damien Riehl, par ailleurs avocat, explique dans une conférence TedxTalk le but de cette expérience : remettre en question le système actuel du copyright.

Et si la musique n’était qu’une question de maths ? Après tout, dans notre musique occidentale, il n’y a que sept notes : do-ré-mi-fa-sol-la-si. Si l’on rajoute les altérations (dièses et bémol), ça fait douze notes avec lesquelles jongler. Les possibilités sont extrêmement élevées… mais pas infinies.

"Le système des copyrights ne marche plus, il doit être mis à jour, explique Damien Riehl. Il prend pour exemple les cas nombreux de procès pour plagiat : Sam Smith et son tube 'Stay with me' (2015) qui reprend la même mélodie que 'I won’t back down' de Tom Petty (1989), 'Dark Horse' (2013) de Katy Perry calqué sur 'Joyful Noise' de Flame (2008)… et surtout 'My sweet lord' de George Harrison en 1970, qui avait été accusé de plagier 'He’s so fine' du groupe The Chiffons en 1963. A l’époque, la justice avait reconnu que George Harrison avait plagié inconsciemment la chanson…

Pour Damien Riehl et Noah Rubin, c’est là que réside tout le problème : est-ce que si deux chansons se ressemblent, c’est du plagiat, de l’inspiration involontaire ou si, tout bonnement, l’artiste n’a fait que piocher dans un nombre limité de mélodies de la musique occidentale ? C’est la raison de la création de son algorithme : prouver que tout a déjà été fait, ou potentiellement risque de l’être rapidement. "La base de données est particulièrement faible", résume-t-il. Au bas mot : 68,7 milliards de mélodies.

Une définition floue de la mélodie

Mais peut-on vraiment considérer que l’ensemble des mélodies est un nombre fini qui atteint ses limites ? "L’expérience est intéressante, mais entre elle et la vérité, il y a un grand fossé, estime Béatrice Thiriet, compositrice et commissaire à la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de musique (Sacem) en France. Comment prétendre que tout a déjà été composé ?" Selon elle, cela n’a pas beaucoup de sens de considérer que le nombre de mélodies est limité.

Pour la compositrice, l’un des problèmes de la thèse de Riehl et Rubin, c’est ce qu’ils entendent par "mélodie". "C’est assez laborieux de donner une définition, explique-t-elle. Ils ne parlent que des notes, pas du rythme ou de l’accentuation…" Selon elle, pour adhérer à cette définition de la mélodie, il faut réduire le spectre. Or, une mélodie peut être "tonale, atonale, un mode…" Bref, tout n’est pas aussi simple.