Copie privée: la rémunération des auteurs au centre d'un vote mercredi à la Chambre

Le parlement fédéral devrait se prononcer mercredi sur une proposition de loi modifiant certaines dispositions du code du droit économique en matière de copie privée. C'est un combat important pour les auteurs et autrices de littérature, de bande dessinée, d'œuvres pour la jeunesse, des manuels scolaires et les journalistes, puisque la modification de la loi pourrait remédier à une injustice. "On avait un système qui fonctionnait bien jusqu'en 2016, par lequel les auteurs, les actrices et les éditeurs étaient rémunérés lorsque vous faisiez une copie à la maison d'un article de journal, d'une bande dessinée, d'un bouquin qui vous plaît et que vous avez envie de partager avec quelqu'un de votre famille. Et ce système a été mis à mal en 2016, il devait être réformé et la réforme n'a pas été menée à bien jusqu'à présent" explique Frédéric Young, délégué général de la Scam (Société Civile des Auteurs Multimédia), interrogé sur La Première. Chacun a donc le droit de photocopier une page d'un livre, confirme-t-il : "C'est formidable, évidemment. On est dans un monde moderne où l'information circule. Ce système s'appelle la licence légale en matière de copie privée. Mais en contrepartie, les auteurs et les éditeurs avaient droit à une petite rémunération. Et comme il y a beaucoup de contributeurs, au final cela faisait pas mal d'argent".

"En 2016 le gouvernement a supprimé ce dispositif et n'a pas pris les mesures correctrices pour ramener cette rémunération, qui est pourtant une obligation européenne" poursuit-il. Celui qui achetait une photocopieuse, ou un appareil similaire, payait un petit montant. Ce montant était collecté par un organisme central et il était redistribué aux auteurs et aux éditeurs. "Tous ces montants mis ensemble font environ 5 à 5,5 millions d'euros par an. Ce qui veut dire que depuis deux ans et demi où les auteurs ont été privés de cette rémunération, on est à plus de 10 à 12 millions d'euros perdus. Il en va de même pour les éditeurs. Et il y a certains auteurs qui ont perdu environ 30 % de leur rémunération, ce qui est énorme".

Le tarif

"On espérait que ce dossier puisse être réglé à l'automne dernier. Cela n'a pas été possible du fait de la crise politique. Et puis, avec l'aide d'un certain nombre de parlementaires, que je remercie, on a fait déposer une proposition de loi qui était soutenue par le gouvernement qui termine sa législature. Mais il manque la question des tarifs et donc mercredi sera discutée la question de savoir si on met un tarif dans la loi, qui permettra de refaire démarrer la rémunération", précise Frédéric Young.

Il faut dire que, concrètement pour le citoyen, cette loi ne changera pas grand-chose, "parce qu'en fait le paradoxe est que les multinationales qui mettent ces machines sur le marché en Belgique absorbent cette rémunération dans les prix de vente. Et les gens ne les voient pas. Ce qui veut dire que quand ça a été supprimé en 2016, les prix auraient dû baisser mais ils n'ont pas baissé. La marge est partie dans les chiffres d'affaires des multinationales" selon lui.

Dans le système qui existait depuis les années 90, "c'est une sorte de licence globale qui existait en matière de copie privée puisque vous pouvez copier de la musique, du film, des textes littéraires, des extraits de presse, et tout ça en payant un petit forfait au moment où vous achetez un support ou une machine à copier. Par contre, en matière de communication, par exemple s'il s'agit d'un film de cinéma qui passe à la télévision, cette communication doit être encore réglée par des accords individuels ou des accords collectifs. Mais elle ne peut pas être traitée par une licence globale parce qu’il n'y aurait pas un moyen de faire payer la valeur réelle des œuvres".

Le travail de création de l'auteur "n'est peut-être pas suffisamment mis en lumière parfois, parce qu'on ne se rend pas compte combien de temps ça prend d'écrire un roman. C'est parfois un an, deux ans de travail sans être payé", conclut-il.