COP26, traque dans le Limbourg, talibans : les photos d’actualité qui ont marqué l’année 2021

Le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption le 19 septembre 2021. Ce volcan est situé sur l’île de La Palma, dans les Canaries (Espagne).

L’éruption a tué au moins une personne, et les coulées de lave ont détruit des dizaines de km de route et des centaines de bâtiments, ainsi que des fermes et des plantations. Les projections de fumée ont contraint les autorités à interrompre à plusieurs reprises les liaisons aériennes. Des cendres et des poussières ont été projetées jusqu’à des hauteurs de 6000 mètres. Des milliers de tonnes de dioxyde de soufre ont été émises dans l’atmosphère. Des coulées de lave à une température de 1000 °C ont atteint la mer, faisant augmenter la température de l’eau, et produisant des nuages de gaz toxique.