Contenu haineux en ligne: Facebook transmettra désormais les données à la justice française

C’est une grande première qui ne concernera que la France, pour le moment. Le réseau social américain Facebook a promis de fournir directement à la justice française des informations pour identifier les internautes diffusant des contenus haineux, a annoncé mardi à l’AFP l’entourage du secrétaire d'Etat au numérique français Cédric O.

Le géant américain est engagé depuis l’année dernière dans une collaboration avec le gouvernement français pour mieux prévenir la diffusion de contenus haineux sur internet. Et son président Mark Zuckerberg a rencontré à plusieurs reprises le président Emmanuel Macron pour en discuter.

Fruit de ces échanges, un groupe de fonctionnaires français est allé chez Facebook pour étudier la manière dont le géant américain tente de réguler ses contenus.

Selon un proche du secrétaire d'Etat au numérique Cédric O, Facebook s’est "engagé à fournir les adresses IP que lui demandera la justice" française, lorsque ces adresses seront utilisées pour diffuser "un certain nombre de contenus haineux" comme "l’homophobie, le racisme et l’antisémitisme". L’adresse IP permet d’identifier et localiser l’ordinateur utilisé par un internaute.

Procédure simplifiée

"Nous ne renverrons plus les autorités judiciaires françaises au processus du traité d’entraide judiciaire quand elles demanderont des informations basiques dans des affaires de contenus haineux" à des fins de poursuite, a indiqué une porte-parole de Facebook dans un message à l’AFP.

Cependant, "comme nous le faisons pour toutes les demandes d’information des tribunaux, y compris aux États-Unis, nous examinerons chaque demande que nous recevrons, et nous ne donnerons pas suite si elle est trop large, incompatible avec les droits de l’Homme ou juridiquement bancale", a précisé la porte-parole.

Par rapport à la situation existante, la justice française n’aura donc plus besoin, pour obtenir ces informations, de passer par une longue procédure judiciaire transatlantique, qui implique la justice américaine. Il s’agit donc de simplifier cette procédure comme c’est par exemple le cas pour les contenus terroristes et pédopornographiques.

Et en Belgique ?

Pour l’instant, la décision de Facebook n’est donc pas effective en Belgique. "C’est déjà un bon début pour la France. Internet ce n’est pas limité aux frontières. En Allemagne, par exemple, il y a l’obligation qu’il y ait un juriste allemand incorporé au sein des plateformes des réseaux sociaux. Chez nous, ce n’est pas le cas. Nous, on n’est pas juge d’instruction, on ne peut pas tracer les adresses IP", explique Lode Nolf, le porte-parole d’Unia.

"Ce serait positif que la justice soit armée pour éviter que la haine se propage. On prône une rapidité dans le cas où un internaute fait quelque chose de contraire à la loi. Plus on réagit vite, moins le message fera de dommages."

La lutte contre les commentaires et propos de haine prend de l’ampleur malgré tout. Rappelez-vous, au début du mois de juin, un internaute avait été condamné pour les propos sexistes et racistes qu’il avait tenus sur Twitter. Une première en Belgique et ce n’est pas la seule.

"D’autres condamnations vont suivre", insiste-t-il. "On est partis pour avoir le même genre de condamnations. Les peines vont changer selon la gravité évidemment. Mais il faut retenir que propager de la haine en rue ou sur le Net c’est pareil. Quand on attaque quelqu’un sur Twitter, on attaque la personne comme si on l’appelait dans la rue."

L’appel de Christchurch

Les appels à une meilleure régulation d’internet ne se limitent pas à Facebook et à la France. La Nouvelle-Zélande et 25 pays et géants d’internet ont lancé à la mi-mai à Paris un appel de Christchurch, contre les contenus en ligne "terroristes et extrémistes violents".

Leur objectif est d’éviter que ne circulent des images ou des messages "terroristes" en ligne comme celles du massacre de 51 musulmans à Christchurch le 15 mars, diffusé en direct sur Facebook Live pendant 17 minutes par le tueur, un suprémaciste australien.

Dans l’appel, les entreprises s’engagent notamment à prendre des mesures immédiates concernant ces vidéos qui, à peine retirées sont souvent republiées. Elles évoquent la mise en place de mécanismes de signalement adaptés et d’algorithmes pour détourner les utilisateurs ainsi que la fermeture de comptes.