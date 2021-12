Concours Belgodyssée : Lisa Beken et Noëmi Plateau remportent le prix radio pour leurs reportages sur la "résilience"

Un duo d’étudiantes en dernière année de journalisme, Lisa Beken (UCLouvain) et Noëmi Plateau (Kask School of Arts Gent), l’une francophone, l’autre néerlandophone, remporte le prix radio du concours Belgodyssée. Leurs reportages consacrés à la résilience de deux soldats amputés et à leur préparation pour les Invictus Games ont séduit le jury. Les prix de la Belgodyssée ont été remis ce vendredi après-midi, lors d’une cérémonie officielle en ligne à laquelle participait le roi Philippe.

Un contrat de six mois rémunéré

Le concours en valait la chandelle puisque les lauréates du prix "radio" signeront un contrat rémunéré de six mois auprès des deux grands médias publics du pays. La lauréate néerlandophone Noëmi Plateau rejoindra la rédaction de la VRT pour six mois et la francophone Lisa Beken celle de la RTBF… où elle retrouvera d’anciens lauréats de la Belgodyssée. Des journalistes désormais incontournables sur les différents médias de la RTBF : Hélène Maquet, Catherine Tonero, Sophie Mergen, Quentin Warlop, Marie Dessy, Mariam Alard, voire Maxime Paquay, journaliste "économie" à la RTBF pendant plusieurs années et aujourd’hui responsable du service "Entreprendre" de l’Echo. 7 duos de jeunes journalistes concouraient pour le prix radio. Ces équipes ont travaillé en binôme autour d’un thème tout en étant encadrées pendant deux semaines par des journalistes de la RTBF, de la VRT, de l’Avenir et de Metro (chaque binôme est composé d’un journaliste francophone et d’un journaliste néerlandophone).

Quand la vie des soldats bascule

A l’instar des autres participants, Lisa Beken et Noëmi Plateau ont réfléchi à la résilience, ce thème que le psychiatre Boris Cyrulnik avait développé dans son ouvrage "Les vilains petits canards" en 2001, autrement dit à la capacité de l’être humain de surmonter des chocs traumatiques. Elles sont parties à la rencontre de soldats dont la vie a basculé après une blessure, physique ou psychologique. Comme Didier, amputé d’une jambe après l’explosion d’une mine au large de l’Ecosse. Le militaire a dû encaisser, accepter, continuer en vivant autrement. Quand les deux jeunes journalistes l’ont rencontré, Didier se préparait pour les Invictus Games. Elles l’ont interviewé, lui, et d’autres participants en pleine préparation en France. Cette compétition internationale ouverte aux soldats et vétérans blessés et handicapés se tiendra en avril prochain. ►►► À lire : Après le scandale et avant une audition au Congrès, Instagram tente quelques mesures de protection des ados Les deux jeunes femmes ont finalement réalisé chacune un reportage : celui de Lisa Beken a été diffusé sur la Première et Vivacité, celui de Noëmi Plateau sur Radio Één.

Presse écrite, médias sociaux et duo de choc

Plusieurs autres prix ont été décernés ce jeudi : Pauline Denys (ULB) a été récompensée pour son reportage sur les tatouages artistiques qui cachent des cicatrices, publié dans le journal L’Avenir. Annelies Haesbrouck (KULeuven, campus d’Anvers) a écrit pour le journal Metro un article sur les étudiants malvoyants et aveugles. Toutes deux remportent un stage rémunéré d’un mois dans les médias où elles ont publié leurs articles. ►►► À lire : Nombre record de journalistes emprisonnés dans le monde en 2021 Le Prix des Médias sociaux est lui attribué au duo Gordon De Winter (Helha Tournai) et Charles Gadeyne (Howest Kortrijk). Grâce à leurs nombreux posts et stories sur la résilience dans le sport, publiés sur les réseaux sociaux de la Belgodyssée, ils remportent une formation aux médias, organisée en collaboration avec Mediarte, le fonds social du secteur de l’audiovisuel. Lisa Neirynck (ULiège) et Annelies Haesbrouck sont quant à elles récompensées pour leur "excellente collaboration pendant le concours" (elles gagnent des billets d’avion offerts par Brussels Airlines, partenaire du projet).

Reportage de Lisa Beken dans "Transversales" sur La Première :

