Concert virtuel à l'Ancienne Belgique : payez 10 euros, choisissez votre avatar et assistez au concert de Zwangere Guy

"Les temps étranges (que nous vivons en ce moment) nourrissent de nouvelles opportunités. L’opportunité de réaliser des expériences qui explorent l’horizon. L’opportunité de libérer – sous l’impulsion de la crise – un espace où quelque chose serait, malgré tout, possible. Un endroit où l’on pourrait, malgré tout, à nouveau rêver. Notre projet ‘Nouvelle Belgique’ constitue, sans aucun doute, une telle opportunité. Ce projet permet de reconnecter le public et l’artiste de manière créative. L’objectif, à terme, est de rouvrir grandes les portes tant physiques que numériques de notre salle de concert…", souligne Tom Bonte, directeur général de l’Ancienne Belgique.

Le spectateur se choisit un avatar (un personnage de jeu vidéo), et pour 10 euros il peut assister show de Zwangere Guy (et plus tard dans l'année, d'autres artistes), jusqu'à percevoir de son fauteuil les jeux de lumière comme s'il était vraiment sur place. Il se promène donc dans l'Ancienne Belgique, version "virtualisée".

Un demi million d'euros pour créer la structure virtuelle

Le concept a été testé cet été en Belgique, et existait plus tôt aux Etats-Unis. Hervé Verloes est le fondateur de Poolpio, studio de création de contenu immersif. Il explique qu'il aura fallu plus d'une année et environ un demi million d'euros pour mettre sur pied cette structure de concert virtuelle.

"Nous on est 100% jeu vidéo, on est 100% interactif et en réalité virtuelle, déclare Hervé Verloes. Un projet qui se rapproche assez bien du notre, c'est celui de Tomorrowland, quand le festival a dû virtualiser l'événement en 2020 à cause du COVID. Ils avaient aussi mis sur pied un projet où l'environnement est en image de synthèse et c'était un live streaming vidéo."