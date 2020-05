Comprendre le succès fulgurant de TikTok… Et encore plus à l'ère du coronavirus

Au mois de mars, en plein confinement, l’application préférée des jeunes, TikTok, a été téléchargée 115 millions de fois à travers le monde. En mars 2020, selon l’agence We are social, TikTok était l’application la plus téléchargée. De manière générale, "la consommation des réseaux sociaux a augmenté de 23% en Belgique pendant le confinement ", analyse Maha Karin Hosselet, managing partner chez MKKM, spécialisée sur les réseaux sociaux. Et à ce niveau-là TikTok se démarque. L’application est aussi aujourd’hui le 5e réseau social. Déjà avant le début du confinement l’application était "en augmentation constante et avec une croissance exponentielle. Ça va très vite ", résume ainsi Laura Calabrese, professeur en communication à l’ULB. De plus, Tiktok c’est le réseau social champion dans la tranche d’âge 12-25 ans. Et ça tombe bien, 58% d’entre eux ont passé plus de temps sur les réseaux sociaux pendant le confinement, selon we are social. Mais quelle est la recette de la gloire ? Un marché à prendre

En mars 2020, TikTok a été l'application la plus téléchargée. - © Capture d'écran. Source : We are social.

En 2017, Tiktok, réseau social chinois qui s’appelait avant Douyin, est racheté par l’entreprise américaine musical.ly. Alors qu’il est déjà bien implanté en Asie, le réseau social peut désormais s’attaquer aux marchés américains et européens. Et puis, "c’est une application qui s’attaque à une autre tranche d’âge, au plus jeunes ", celle des 12-25 ans, analyse Maha Karim-Hosselet. Il s’agit effectivement d’un secteur très "segmenté à la fois en termes de consommation de contenus et d’audience". A l’inverse, la moyenne d’âge d’utilisation de Facebook en Belgique se situe entre 36 et 38 ans. De plus, le business model de TikTok, sans publicités sponsorisées mais qui marche davantage avec des "influenceurs" permet aussi l’accès à cette tranche d’âge. Ça veut dire que la capacité d’attraction de l’audience est aussi plus importante. C’est pourquoi, les célébrités connues sur Instagram se mettent également à TikTok, en proposant des contenus différents, explique Maha Karin-Hosselet. Par exemple, "la tiktokeuse" la plus importante en Belgique est Céline Dept. Elle cumule 7,7 millions d’abonnés ". Au niveau de la Belgique, c’est un chiffre impressionnant. D’autant qu’elle est passée en quelques mois de 4,6 millions à 7,7 millions d’abonnés " Si ce n’est pas la seule raison, l’augmentation de l’utilisation de ce réseau social pendant le confinement a certainement joué " indique Maha Karim-Hosselet.

Une addiction à la sociabilité C’est l’un des points d’analyse qui explique le mieux le succès de TikTok et encore plus à l’ère du coronavirus. Les jeunes, les adolescents, peut-être encore plus que les autres tranches d’âge ont un besoin très marqué de sociabilité. "L’être humain est un être social, l’adolescent l’est encore plus", pointe Laura Calabrese. "Les recherches montrent que les jeunes sont accros à la sociabilité", argue-t-elle. Moins libres, plus connectés Parallèlement, pour la professeure de l’ULB, les jeunes, aujourd’hui, sont finalement beaucoup moins libres. "La perception du risque a beaucoup changé, elle a augmenté, les parents ont davantage peur de laisser sortir leurs enfants, beaucoup plus qu’avant les années 1990. L’affaire Dutroux a aussi laissé des traces, la perception du risque a beaucoup changé ". Résultat des courses, ces jeunes accros à la sociabilité et dans la mesure où ils sont moins libres d’aller vers l’extérieur, ils vont chercher le contact là où il se trouve, à savoir les réseaux sociaux. Et quand ils sont conçus pour eux, comme c’est le cas de TikTok, alors ça peut être une recette gagnante. C’est d’autant plus marquant en cette période de confinement, où comme tout le monde, les jeunes ont dû rester à la maison. C’est la tranche d’âge qui a le plus augmenté son utilisation des réseaux sociaux, à 58%.

Les 16-24 ans sont ceux qui ont le plus augmenté leur utilisation des réseaux sociaux au mois de mars. - © Capture d'écran. Source : We are social