Comment traiter les violences envers les femmes: des recommandations pour les médias

L'Association des Journalistes professionnels (AJP) a présenté jeudi matin, dans les locaux du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une recherche, commandée à l'Université catholique de Louvain (UCL), portant sur l'analyse du traitement journalistique des violences contre les femmes dans la presse quotidienne belge francophone. Il en ressort notamment que l'écriture journalistique peut être problématique.

Cette étude a été financée par la ministre des Droits des femmes et de l'Égalité des chances Isabelle Simonis, dans le cadre de l'assemblée participative pour les Droits des femmes "Alter Égales". Le projet a été mené en partenariat avec SOS Viol, le Collectif des femmes et l'ASBL Solidarité femmes.

La recherche s'est basée sur 120 articles parus dans 6 quotidiens francophones belges à 6 dates aléatoires et à 6 jours spécifiques autour du 8 mars dédié aux droits des femmes et du 25 novembre dédié aux violences genrées.

Il en ressort que les violences faites aux femmes sont traitées majoritairement sous la rubrique faits divers, souvent sous forme de brèves. Les analyses augmentent à l'approche des jours spéciaux. Les victimes sont peu décrites, sauf quand il s'agit de célébrités. Les raisons invoquées (ivresse, rupture amoureuse,...) par les auteurs des violences sont souvent reprises telles quelles, sans objectivation du journaliste. L'étude relève aussi que l'écriture journalistique peut être problématique quand elle met en avant des phénomènes anecdotiques, comme les statistiques des hommes battus, ou quand elle utilise du vocabulaire minimisant les agressions subies.

Sept recommandations

L'AJP recommande de traiter les violences faites aux femmes non plus comme de simples faits divers, mais comme un phénomène de société en les identifiant par exemple comme des violences machistes. L'association appelle les journalistes à être attentifs au choix des mots, titres et images. Elle préconise d'éviter la victimisation secondaire, les auteurs n'ayant pas à être "excusés" par leurs sentiments, ni leurs actes à être traités de manière "romantique" (crime passionnel dans le cas d'une situation de violence conjugale avérée). Elle appelle à réfléchir à la pertinence d'éléments de détails insinuant par exemple que la femme est responsable de son agression (vêtement, habitudes de vie...), même si ceux-ci proviennent de la police ou du parquet. L'AJP relève encore qu'il ne faut pas nourrir le cliché de la victime passive et encourage les journalistes à se tourner vers les expertises de terrain.