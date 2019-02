Comment nos photos postées sur Instagram influencent l'environnement

Prendre une photo en vacances lorsque l’on se retrouve par surprise face à un beau paysage, cela arrive souvent. Le cliché est pris et la route continue sans que l’on y pense davantage. Partager ces photos sur Facebook et Instagram, cela devient la norme. Mais saviez-vous qu’en partageant ce genre d’images, cela peut avoir un impact sur le tourisme et sur l’environnement de la région ? Ce qui était un paradis secret risque de devenir un incontournable pour tous les touristes de la région et même de souffrir de sa renommée.

C’est ce qu’il s’est passé notamment en Arizona (USA), où un méandre du fleuve Colorado, appelé le « Horseshoe Bend », est devenu en quelques années une des plaques tournantes du tourisme aux Etats-Unis. En 1992, le site, caché du grand public, n’était accessible que par un chemin non-marqué. Presque personne ne connaissait cet endroit. Aujourd’hui, environ 1,5 millions de personnes le visitent chaque année. Ce qui a permis cette soudaine popularité ? Les photos géolocalisées postées sur Instagram.

En Norvège, la falaise Trolltunga a connu le même phénomène. On y retrouve aujourd’hui 20 fois plus de voyageurs qu’il y a 10 ans, et ce sont principalement les réseaux sociaux qui alimentent ce flux touristique.