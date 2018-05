Comment les dictionnaires "papier" peuvent-ils survivre à l'internet?

Les mots peuvent avoir une charge émotionnelle ou politique. Les auteurs d'un dictionnaire doivent tenir compte de cette charge, explique Carine Girac-Marinier, directrice du département Dictionnaires chez Larousse, interrogée sur La Première : "L’idée n’est pas d’avoir des définitions qui sont sans émotion, mais la difficulté que l’on rencontre est de définir le plus justement et avec la plus grande exactitude possible les mots dont on se sert dans la langue française. C’est un travail très délicat. C’est pour ça qu’on y passe quasiment un an. Entre la recherche des nouveaux mots, le choix, l’élection des mots que nous rentrerons et leur définition, il faut vraiment y passer au moins — pour les définitions même — six mois, parce que ces définitions font l’objet de nombreux allers-retours pour être sûr qu’elles soient exactes. C’est vrai que c’est difficile, c’est pour ça qu’on fait souvent le choix chez Larousse d’attendre un peu pour les mots qui sont poussés par l’actualité, de façon à avoir beaucoup de recul et de façon à éviter d’oublier un point important de la définition".

Pour valider l'entrée d'un nouveau mot dans le dictionnaire, Larousse "s’impose deux critères : un critère quantitatif, qui est la fréquence d’utilisation du mot ou du sens que l’on a repéré, et un critère qualitatif, qui est le fait que ce mot ou ce sens doit être partagé par une majorité de francophones. L’idée est d’éviter les effets de mode et d’éviter ainsi qu’un mot soit poussé par une certaine communauté, qui peut être, par exemple, une communauté de médecins ou d’informaticiens. Ça nous semble très important. Il faut vraiment que le mot soit très utilisé et par la majorité des francophones" poursuit-elle.

Nouvelles technologies

Ces dernières années le web et les réseaux sociaux ont fortement accéléré l’évolution de la langue française, confirme Carine Girac-Marinier : "On sent que les nouvelles technologies créent de nouveaux mots et permettent aussi aux francophones d’échanger beaucoup sur des mots. Ainsi, l’apparition et l’usage des nouveaux mots et des nouveaux sens est beaucoup plus rapide qu’avant. Parfois, il fallait cinq à six ans pour qu’un mot prenne dans nos sociétés ; aujourd’hui, en deux ou trois ans, un mot peut être très utilisé".

Par contre, "d’une année à l’autre, aucun mot ne sort des colonnes du dictionnaire. En revanche, c’est vrai que lors des grandes périodes de refonte, c’est-à-dire tous les 10-15 ans, on peut être amené à revoir un peu la nomenclature du dictionnaire. Dans ces cas-là, sur les 63 500 mots que contient aujourd’hui le dictionnaire, il peut arriver que 200 à 300 mots sortent du dictionnaire. Et ce qui est intéressant, c’est que les mots qui vont sortir des colonnes du dictionnaire sont souvent des anglicismes qui sont datés et qui ont été remplacés par des mots de la francophonie" indique-t-elle.

L’actualité politique a quand même guidé pour certains mots, tels que "dégagisme" à "Brexit" par exemple: "On est bien sûr obligés de tenir compte des mots qui sont très employés et on est aussi obligé de les définir puisque tous les francophones ont besoin de ces définitions. On a donc effectivement "Brexit" qui est rentré, ainsi que "démocrature", "faits alternatifs", "fausse information" et "post-vérité". Ce sont des mots qui ont été, depuis deux ans à peu près, beaucoup poussés par l’actualité".

Vérifier l'orthographe

Le dictionnaire papier, qui fait 2000 pages aujourd’hui, survit au réflexe Internet, explique Carine Girac-Marinier, "d’autant que nous avons doté le Petit Larousse illustré d’une carte informatique qui donne accès à un dictionnaire en ligne, qui est bien sûr sécurisé, puisque c’est un dictionnaire en ligne sans publicité, dans lequel on peut trouver plus de 80 000 mots, une encyclopédie avec des dossiers importants très illustrés et aussi un conjugateur de plus de 9600 verbes. Donc, le dictionnaire résiste bien parce qu’en fait le dictionnaire est d’abord un beau livre qui incite à la promenade, à la recherche de mots, mais aussi à la découverte d’articles ou de tableaux, et c’est également un ouvrage qui est très familial. Il y a dans le Petit Larousse plusieurs niveaux de lecture. Un enfant pourra découvrir avec plaisir des planches ou des croquis légendés, un adulte pourra découvrir des encadrés ou des définitions sur des mots assez complexes ou pourra vérifier une orthographe. Et l’ouvrage permet de mémoriser l’orthographe. C’est pour ça que le dictionnaire est très utilisé. C’est vrai qu’on y trouve de très nombreuses définitions, mais on y trouve également la garantie de l’orthographe exacte des mots, et ça, c’est un point très important à la fois pour les parents, qui du coup offrent souvent le dictionnaire à leurs enfants, et aussi c’est bien d’avoir un ouvrage de ce type dans la maison pour toujours s’y référer en cas de doute".

La version 2019 du Petit Larousse illustré sort ce mercredi.