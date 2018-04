Comment ça marche, à quoi ça sert, comment la désactiver? 5 questions sur la reconnaissance faciale de Facebook

Comme annoncé la semaine dernière, Facebook a commencé "cette semaine" à proposer à ses utilisateurs européens de nouveaux paramètres de confidentialité. D'une part pour se conformer au tout prochain règlement européen de protection des données (RGPD), (qui exige notamment une information claire des usagers et le recueil de leur consentement sur l'utilisation de leurs données), mais aussi d'autre part parce qu'il vient d'introduire une fonctionnalité encore plus délicate que d'autres: la reconnaissance faciale.

Qu'est-ce que c'est, la reconnaissance faciale?

Une fonctionnalité qui, vante Facebook, permet "d’identifier rapidement et facilement vos ami(e)s", " de vous protéger des étrangers qui utilisent une photo de vous comme photo de profil", " d’aider les personnes malvoyantes en leur indiquant qui est sur une photo ou dans une vidéo", "et de vous informer lorsque vous pouvez apparaître sur une photo ou dans une vidéo sans y avoir encore été identifié(e)".

Comment ça marche?

"Pour savoir si vous apparaissez sur une photo ou dans une vidéo, notre système la compare avec une analyse de vos photos et de vos vidéos, comme votre photo de profil et les photos et vidéos dans lesquelles vous êtes identifié(e)", explique le réseau social.

Comment la désactiver?

Bon prince, Facebook vous appelle explique aussi comment la désactiver: Vous pouvez contrôler la reconnaissance faciale dans vos paramètres. Allez dans Plus. Cliquez sur Paramètres, puis sur "reconnaissance faciale", et enfin sur "Voulez-vous que Facebook puisse reconnaître si vous apparaissez dans des photos ou des vidéos ?", et cochez "non".